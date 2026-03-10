Analistul economic Iancu Guda consideră că statul român are instrumentele necesare pentru a interveni temporar în piața carburanților, astfel încât să limiteze creșterea prețurilor la pompă. Potrivit acestuia, o reducere pe termen scurt a accizelor și TVA ar avea un impact redus asupra bugetului, dar ar putea calma tensiunile din piață și temerile consumatorilor, în contextul scumpirilor accelerate la benzină și motorină.

Iancu Guda a explica pentru Antena 3 că autoritățile ar putea interveni pentru a tempera creșterea prețurilor la benzină și motorină, dacă situația din piață se agravează. În opinia sa, statul dispune de pârghiile necesare pentru a reduce temporar presiunea asupra consumatorilor, iar una dintre soluțiile posibile ar fi diminuarea taxelor aplicate carburanților.

Potrivit lui Guda, o reducere la jumătate a accizei și a TVA pentru o perioadă de aproximativ trei luni ar însemna un cost bugetar relativ mic. El a explicat că impactul ar fi de aproximativ 0,1% din PIB, o sumă care ar putea fi suportată de stat dacă scopul este calmarea populației și evitarea amplificării unei spirale de panică în economie.

„Dacă statul ar reduce la jumătate acciza şi TVA doar pentru 3 luni ar însemna la buget doar 0,1% din PIB. Este un cost minim care poate fi asumat, pentru a tempera populaţia şi să nu alimentăm spirala de panică”, a spus el.

Analistul a analizat și scenariul în care prețurile la carburanți ar continua să crească, ajungând în apropierea pragului de 11 lei pe litru până în luna iunie. În opinia sa, o asemenea evoluție ar putea avea loc în cazul în care prețul petrolului ar ajunge la aproximativ 150 de dolari pe baril, ceea ce ar reprezenta aproape o dublare față de nivelul înregistrat la începutul lunii martie.

Iancu Guda a explicat că o astfel de creștere a costului materiei prime s-ar transmite inevitabil în prețurile finale de la pompă. În același timp, Guda a arătat că niciun stat nu are interesul să tolereze o inflație foarte ridicată generată de scumpirea carburanților, deoarece efectele negative se întorc în timp împotriva economiei.

În opinia sa, chiar dacă pe termen scurt statul încasează mai mult din TVA și accize atunci când prețurile cresc, pe termen mai lung efectele pot deveni negative. Inflația ridicată reduce consumul, iar scăderea consumului afectează în final veniturile bugetare, ceea ce înseamnă că statul ar putea pierde mai mult decât câștigă.

„Deşi niciunui stat nu-i convine să vadă inflaţie mare din cauza preţului mare, e un bumerang care se întoarce împotriva economiei. Că, dacă e inflaţia prea mare, iar statul nu intervine, deşi îi convine că pe termen scurt încasează mai mult din TVA şi accize, până la urmă statul are interesul să intervină. Scade consumul, pe fondul inflaţiei, iar statul, per total, pierde mai mult. În cazul în care avem un preţ al barilului de petrol de 150 de dolari, dublu faţă de 5 martie, se poate apropia de acest prag. De ce? Pentru că, practic, înseamnă o dublare a materiei prime. Dacă statul ar reduce la jumătate acciza şi TVA doar pentru 3 luni ar însemna la buget doar 0,1% din PIB. Este un cost minim care poate fi asumat, pentru a tempera populaţia şi să nu alimentăm spirala de panică”, a fost explicația oferită de Iancu Guda.

Între timp, scumpirile la pompă continuă să fie resimțite de șoferi. Românii ar putea plăti chiar de astăzi aproximativ 9 lei pentru un litru de motorină standard. În Capitală, motorina se vinde deja cu aproximativ 8,95 lei pe litru.

Prețul motorinei a crescut cu 0,25 lei față de ziua de vineri. În același timp, benzina a ajuns la aproximativ 8,46 lei pe litru, înregistrând o majorare de 0,15 lei în aceeași perioadă.

Pe piața internațională, petrolul se tranzacționează în prezent la aproximativ 93 de dolari pe baril. Totuși, luni, cotațiile au urcat temporar până aproape de 120 de dolari pe baril, pe fondul temerilor legate de posibile perturbări ale aprovizionării.

Ulterior, prețurile au început să scadă după ce președintele american Donald Trump a anunțat că ar putea lua măsuri pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz și a sugerat că războiul ar putea ajunge curând la final, ceea ce a alimentat speranțele privind stabilizarea pieței.