Bateria este una dintre piesele care cedează cel mai des, mai ales iarna. De obicei rezistă patru sau cinci ani, însă durata ei depinde mult de drumurile scurte, de temperaturi și de felul în care încarcă alternatorul.

O baterie care dă semne că trebuie schimbată se manifestă prin porniri lente, lumini mai slabe sau momente în care bordul se aprinde fără motiv. Dacă mașina nu pornește la „prima cheie” dimineața sau dacă tensiunea scade sub un nivel normal după o noapte de staționare, este un semn că bateria nu mai poate stoca energia cum trebuie.

Dacă ai un multimetru o poți testa singur. Pui bornele pe plus și minus și verifici:

peste 12.6 V = stare bună

între 12.3 și 12.5 V = medie

sub 12.2 V = început de probleme

sub 12 V = ar trebui schimbată

O verificare simplă se poate face și într-un service și te ajută să decizi dacă merită schimbată imediat sau nu. Service-urile au testere care măsoară curentul la pornire (CCA). Asta îți spune exact dacă bateria mai duce sau nu. Înlocuirea ei nu este complicată și poate preveni situațiile în care rămâi blocat în cele mai nepotrivite momente.

Plăcuțele se uzează de la un an la altul și de cele mai multe ori nu observi schimbarea până când frânele nu mai sunt la fel de ferme ca înainte. Ele rezistă diferit în funcție de drumuri și stilul de condus, dar în general trebuie schimbate după 20.000 – 40.000 km. De reținut că, plăcuțele se uzează mai repede în oraș.

Când sunt aproape terminate, mașina frânează mai greu, pedala pare mai moale, iar uneori se aude un scârțâit metalic. Unele mașini aprind un martor special în bord, însă nu toate au acest sistem.

Dacă sunt lăsate să se uzeze complet, pot deteriora discurile, iar reparația devine mai costisitoare. Ele trebuie să fie verificate la fiecare revizie și înlocuite din timp, nu după ce apar zgomotele deranjante.

Amortizoarele sunt printre piesele care influențează direct siguranța mașinii, chiar dacă nu le vezi și nu te gândești la ele zilnic. Ele controlează stabilitatea în curbe, comportamentul la frânare și modul în care mașina trece peste gropi.

După câțiva ani de utilizare apar semne precum balansul excesiv, mișcările prea bruște pe denivelări și senzația că mașina plutește la viteză mai mare. De cele mai multe ori, uzura lor apare treptat și nu îți dai seama cât de mult s-a schimbat comportamentul mașinii până când nu le înlocuiești.

Verificarea într-un service este simplă, iar schimbarea se face întotdeauna în perechi pentru ca mașina să rămână echilibrată.

Durată lor normală de viață este între 60.000 și 120.000 km, dar pe drumuri proaste pot ceda chiar și la 40.000 km.

Filtrul de aer este una dintre cele mai ieftine piese, dar influențează direct felul în care respiră motorul. Se murdărește treptat cu praf și particule, mai ales dacă circuli mult în oraș sau pe drumuri cu praf.

Un filtru aproape înfundat face motorul să accelereze mai lent și poate crește consumul. Mașina pare uneori lipsită de reacție, iar turația poate oscila la ralanti. De obicei se schimbă o dată pe an sau la revizie, dar în zonele cu trafic intens se poate murdări mult mai repede.

Filtrul se schimbă între 10.000 și 15.000 km, iar pentru mașinile care merg mult timp în oraș sau pe drumuri prăfuite, intervalul scade la 8.000 km. Înlocuirea lui durează doar câteva minute.

Filtrul de polen, numit și filtrul de habitaclu, influențează aerul pe care îl respiri în interiorul mașinii și modul în care funcționează instalația de climatizare. Când este murdar, geamurile se aburesc mult mai ușor, ventilația devine mai slabă, iar uneori apar mirosuri neplăcute la pornirea aerului condiționat.

În zone poluate, filtrul se înfundă mai repede și poate forța ventilatorul, crescând consumul electric și reducând randamentul climei.

De obicei se schimbă o dată pe an sau la 12.000–15.000 km, iar în orașele poluate, intervalul poate fi chiar de 8.000 km. Există variante mai simple sau modele cu carbon activ, care filtrează mai eficient mirosurile și particulele fine.