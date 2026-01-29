Cea mai gravă situație este anularea permisului de conducere. Aceasta intervine, de regulă, în urma săvârșirii unor infracțiuni rutiere grave, precum conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, conducerea fără permis, refuzul recoltării probelor biologice sau producerea unui accident mortal din culpă.

În aceste cazuri, după expirarea perioadei de interdicție stabilite de instanță, șoferul este obligat să urmeze din nou cursurile unei școli de șoferi și să susțină examenul auto complet, atât proba teoretică, cât și cea practică, exact ca un candidat aflat la prima încercare.

Există și situații în care permisul nu este anulat, ci suspendat pentru o perioadă îndelungată, de regulă de 90 de zile sau mai mult. Pentru abateri grave, cum ar fi depășirea semnificativă a limitei legale de viteză, neacordarea de prioritate soldată cu accident sau trecerea pe culoarea roșie a semaforului, șoferii pot fi obligați să susțină un test de verificare a cunoștințelor de legislație rutieră. Acest test nu este echivalent cu examenul „de sală”, ci constă într-un chestionar cu 15 întrebări, din care trebuie să fie corecte cel puțin 13 răspunsuri. Promovarea testului poate duce la reducerea perioadei de suspendare, în timp ce nepromovarea atrage executarea integrală a sancțiunii.

În anumite cazuri, redobândirea permisului este condiționată strict de promovarea acestui test. Dacă șoferul nu îl promovează, perioada de suspendare poate fi prelungită, iar dreptul de a conduce rămâne restricționat până la îndeplinirea condițiilor legale.

O altă situație în care șoferii pot fi chemați la reexaminare apare atunci când există probleme medicale incompatibile cu șofatul. Dacă o persoană este declarată temporar sau definitiv inaptă din punct de vedere medical, redobândirea permisului poate fi condiționată de prezentarea unor avize medicale suplimentare și, în anumite cazuri, de susținerea unor probe menite să confirme că șoferul poate conduce în siguranță.

Pe de altă parte, sunt și situații frecvente care nu implică reluarea examenului auto. Expirarea permisului de conducere nu obligă șoferul să susțină din nou nicio probă, indiferent de perioada scursă, fiind necesară doar preschimbarea documentului.

De asemenea, pierderea sau furtul permisului nu atrag reexaminarea, ci doar eliberarea unui duplicat, potrivit legii din România.