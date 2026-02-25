Reforma administrației aduce în discuție măsuri concrete pentru recuperarea datoriilor, iar situația din municipiul Buzău ilustrează amploarea problemei legate de neplata amenzilor de circulație. Autoritățile locale se confruntă cu restanțe semnificative, în contrast puternic cu veniturile obținute din taxe și impozite.

Primarul Constantin Toma a explicat dimensiunea acestor datorii și a susținut necesitatea unor măsuri mai ferme pentru recuperarea banilor.

„La Buzău avem vreo şapte milioane de euro numai în amenzi la circulaţie, şi vă daţi seama, noi, anul trecut am strâns doar 1,5 milioane de euro din impozitele pe toate maşinile din municipiu Buzău şi aveam vreo şapte milioane de recuperat din amenzi. Oamenii ăştia sunt un pericol public şi nu-şi plătesc nici amenzile şi sper ca, prin treaba asta, să putem să recuperăm cât mai mulţi bani. Este o decizie bună”, a declarat el.

Edilul a subliniat că suspendarea permisului pentru neplata amenzilor ar putea reprezenta un instrument eficient pentru a determina plata datoriilor, în condițiile în care alte metode nu au dat rezultate. Problema principală este reprezentată de imposibilitatea executării silite în cazul persoanelor care nu dețin bunuri pe numele lor.

În ceea ce privește constituționalitatea acestor măsuri, primarul a evitat o poziție fermă și a subliniat nevoia unor schimbări.

„Acum este treaba aia cu bolovanul de sare. Nu sunt nici judecător la Curtea Constituțională, nici președinte, sunt doar inginer și angajat aici, la Primăria Buzău. Trebuie făcut ceva să intrăm în normalitate, pentru că toate măsurile luate ieri sunt măsuri spre normalitate. Un pas foarte mic, este adevărat. Mai este foarte mult de făcut, dar este primul pas în direcția bună”, a precizat Constantin Toma.

Reforma evidențiază și contraste puternice între administrațiile locale, iar exemplul municipiului Oradea indică un model de colectare eficientă a impozitelor. Aici, gradul de încasare este aproape complet, datorită mecanismelor existente de executare silită.

Primarul Florin Birta a explicat la Digi24 de ce nivelul de colectare este atât de ridicat și cum diferă situația în cazul amenzilor de circulație.

„Se întâmplă următorul lucru: gândiți-vă că la plata impozitelor în municipiul Oradea gradul de colectare anual al impozitelor este de 98%, cel puțin acesta a fost anul trecut. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că la impozite aveai posibilitatea, dacă o persoană nu-și plătește impozitul, să-i poprești conturile, să-l execuți, ca să poți să-ți recuperezi banii. La amenzile de circulație, fiind foarte mulți șoferi care probabil nu au în proprietate – absolut, nu știu – o locuință, o mașină și nu poți să le poprești sau să le execuți aceste bunuri, ei nu-și plăteau aceste amenzi. Atunci, această măsură prin care i se suspendă dreptul de circulație, i se suspendă permisul de conducere, cu siguranță va face ca acest grad de încasare a amenzilor să crească înspre 100% în toate primăriile din România, ceea ce va însemna bani la bugetul local pentru toți primarii din țara aceasta”, a spus Florin Birta.

În paralel, publicarea listelor cu datornici este privită diferit de cei doi edili. Primarul din Buzău consideră că impactul ar putea fi limitat, chiar dacă măsura va fi aplicată.

„Dacă este lege, o respectăm. După părerea mea, nu cred că va rezolva problema, dar măcar îi faci de râs. Nu știu cum să vă spun, pentru că nu este corect față de ceilalți contribuabili, marea majoritate care își plătesc la timp. Uite, avem în continuare cozi la Direcția Economică, să-și plătească oamenii dările și sunt unii, exact cum spunea și colegul meu, domnul primar Florin Birta, care n-au nimic pe numele lor și își pot permite să adune o mulțime de amenzi pentru că nu ai cum să îi execuți”, a afirmat Constantin Toma.

Acesta a estimat și impactul bugetar posibil al noilor măsuri, dar a atras atenția asupra riscurilor sociale.

„În mod normal, ar trebui să adunăm vreo 5 – 6 milioane de euro în plus. Dar cum să vă spun, probabil va crește gradul de necolectare, în sensul în care, în sfârșit, în perioada asta în care sunt foarte multe scumpiri, în zona asta vulnerabilă societății, adică acolo unde oamenii au mai puțini bani, nu cred că vor plăti. Eu știu, cum spunea domnul Birta, să plătească 98% dintre toți contribuabilii persoane fizice”, a adăugat edilul.

De cealaltă parte, primarul Oradiei consideră că expunerea publică a datornicilor ar putea avea un efect direct asupra disciplinei fiscale.