Joi, între orele 11:00 și 13:00, membrii Alianței Sindicatelor din industria de apărare, aeronautică și navală vor organiza un protest în fața Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Mișcarea de protest vine pe fondul nemulțumirilor tot mai mari legate de situația dificilă a întreprinderilor din domeniu.

Sindicaliștii reclamă lipsa contractelor și a comenzilor esențiale pentru funcționarea uzinelor, întârzierile repetate în aprobarea bugetelor – adesea amânate până la finalul lunii octombrie – care împiedică negocierile pentru contractele colective de muncă, precum și lipsa investițiilor și a angajărilor planificate pentru anul 2025.

Printre societățile aflate într-o situație critică sunt menționate Șantierul Naval Damen Mangalia, Automecanica Moreni, Electromecanica Ploiești, Uzina Mecanică Sadu și METROM Brașov. În plus, protestatarii atrag atenția asupra lipsei materialelor esențiale pentru producție – pulberi, componente, capse și explozibili de mare putere – care afectează grav activitatea industriei de apărare.

Un alt punct de tensiune îl reprezintă lipsa de atractivitate a domeniului pentru tineri și specialiști, în condițiile în care tot mai puțini aleg să urmeze o carieră în acest sector.

Reprezentanții sindicatelor îl acuză pe ministrul Economiei, Radu Miruță, de refuzul de a purta un dialog real și constructiv cu organizațiile sindicale, susținând că problemele industriei sunt ignorate de actuala conducere.

Protestul de joi marchează o nouă etapă în seria acțiunilor prin care angajații din industria de apărare încearcă să atragă atenția asupra degradării continue a capacităților de producție strategice ale României.

Pe 12 noiembrie 2025, mii de membri ai Blocului Național Sindical (BNS) s-au adunat în centrul Bucureștiului pentru a-și exprima nemulțumirea față de deciziile economice ale Guvernului, pe care le consideră responsabile pentru deteriorarea nivelului de trai al angajaților. Manifestanții s-au reunit inițial în Piața Victoriei, de unde au pornit într-un marș spre Piața Constituției, începând de la ora 10:00.

Sindicaliștii atrag atenția asupra impactului creșterii rapide a prețurilor, care au urcat cu 46,2% între 2022 și august 2025, culminând cu o rată anuală de inflație de 9,9%, mult peste nivelurile înregistrate în perioadele de criză anterioare. Ei acuză Guvernul că promovează politici care stimulează inflația și sacrifică interesele salariaților, prin liberalizarea tarifelor la energie și majorarea TVA-ului.

Printre revendicările principale se numără majorarea salariului minim de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, reducerea poverii fiscale pe muncă și reformarea contribuțiilor sociale pentru a proteja veniturile populației. Președintele BNS, Dumitru Costin, a subliniat că menținerea salariului minim actual ar afecta grav puterea de cumpărare a milioane de angajați, mai ales în contextul viitoarelor liberalizări ale prețurilor la gaze și al noilor creșteri de taxe.