Președintele Sindalimenta afirmă că aprobarea Acordului UE–Mercosur reprezintă o lovitură pentru sectorul agroalimentar, în contextul în care organizarea pieței interne este deja fragilizată de presiuni fiscale și costuri ridicate.

În comunicat se afirmă explicit că:

„Guvernul României, împotriva propriilor fermieri!”

Federația descrie acordul ca fiind „gir politic, dezastru economic” și notează că „Acordul UE-Mercosur a fost semnat în dauna agriculturii românești”, în timp ce „Cei doi miniștri USR, de la Externe și Economie, au decis soarta agriculturii românești”.

Dragoș Frumosu critică modul în care Executivul a gestionat mandatul la Bruxelles, afirmând că apelurile organizațiilor agricole au fost ignorate:

„Apelul organizațiilor din agricultură pentru adoptarea unei poziții de respingere a acestui acord… a fost călcat în picioare de doi miniștri din Guvernul României.”

Federația îl citează și pe președintele României, afirmând că poziția acestuia ar fi influențat votul miniștrilor:

„Poziția exprimată de președintele Nicușor Dan cum că acest Acord oferă oportunități mai mari decât riscuri i-a determinat pe miniștrii Ioana Țoiu și Radu Miruță să voteze împotriva intereselor naționale.”

Organizația susține că problemele din sector sunt deja grave, iar acordul le amplifică:

„Costurile de producție tot mai mari de la an la an, coroborate cu prețurile cerealelor asemănătoare cu cele de acum 15 ani, conduc inevitabil la decapitalizarea agresivă a fermierilor români…”

Federația mai avertizează că fermele sunt „la limita dintre supraviețuire și faliment”, iar procesatorii nu sunt într-o situație mai bună:

„Industria alimentară românească va fi și ea grav afectată de produsele importate ieftine… iar firmele românești au făcut investiții mari, prin proiecte europene.”

Deschiderea pieței ar urma să producă „falimente, disponibilizări masive de personal și importuri mari de alimente.”

Tonul comunicatului este unul dintre cele mai dure din ultimii ani, afirmând că „incompetența și prostia bagă în faliment agricultura și industria alimentară din România.”

Federația susține că Executivul a acționat fără consultări reale.

„Abordarea simplistă a problemelor sectorului agroalimentar de către Guvernul Bolojan conduce la distrugerea caracterului strategic al agriculturii și industriei alimentare românești.”

Comunicatul face referire și la întâlnirea dintre președintele României și Emmanuel Macron, menționând că:

„Președintele Nicușor Dan spune că a fost implicat direct în negocierile cu UE, dar nu spune ce a negociat.”

Sindalimenta susține că România a devenit „țap ispășitor”, iar votul francez ar fi fost influențat politic:

Federația cere explicit ca „Prezentarea de către președintele României a avantajelor obținute prin acest acord să fie făcută public” și solicită dezvăluirea mandatului de vot și a analizelor economice.

Sindalimenta formulează cereri concrete:

-publicarea mandatului acordat miniștrilor

-prezentarea studiilor de impact

-explicarea beneficiilor și costurilor

-consultarea fermierilor înainte de ratificare

-asumarea publică a deciziei

Comunicatul afirmă că populația are dreptul să știe „ cine i-a vândut.”

Concluzie și apel la sancțiuni: „Trădarea națională trebuie pedepsită”

Finalul comunicatului utilizează un limbaj foarte dur:

„Politicienii aflați astăzi la putere… nu înțeleg ce înseamnă agricultura și industria alimentară, dincolo de declarațiile politice și gălăgia stupidă produsă de politicieni.”

Și încheie: „Trădarea națională și atacul la siguranța națională trebuiesc pedepsite!

Comunicat SINDALIMTA cu privire la Acordul Mercosur