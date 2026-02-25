Ai avut vreodată senzația că pachetul tău preferat de biscuiți se termină mai repede decât anul trecut? Sau că sticla de suc parcă e mai ușoară, deși prețul a rămas la fel? Nu e doar o impresie. Fenomenul se numește „shrinkflation” și a devenit tot mai vizibil în ultimii ani, inclusiv în România.

Pe scurt, shrinkflation înseamnă reducerea cantității unui produs, în timp ce prețul rămâne același sau crește foarte puțin. Producătorii evită astfel un salt brusc de preț, dar consumatorul primește mai puțin produs pentru aceiași bani.

Pentru multe firme, costurile de producție au crescut: materii prime, energie, transport, salarii. În loc să majoreze direct prețul cu 10-20%, ceea ce ar putea speria clienții, aleg să reducă gramajul sau volumul.

Psihologic, un preț stabil pare mai ușor de acceptat decât unul mai mare. Dacă un produs costă în continuare 9,99 lei, majoritatea cumpărătorilor nu observă imediat că a scăzut de la 500 de grame la 450 de grame.

În plus, ambalajul rămâne aproape identic. Cutia are aceeași dimensiune sau o diferență greu sesizabilă, designul este același, iar schimbarea apare doar în colțul etichetei, la gramaj.

Fenomenul este frecvent la aceste categorii de produse:

dulciuri și snacksuri

produse de panificație ambalate

lactate

produse congelate

detergenți și produse de curățenie

De exemplu, o pungă de chipsuri poate trece de la 150 g la 130 g, o tabletă de ciocolată de la 100 g la 90 g, iar un detergent lichid de la 2 litri la 1,8 litri – toate fără o schimbare evidentă de preț.

În cazul produselor alimentare, diferențele par mici la prima vedere, dar pe termen lung contează. Dacă obișnuiai să cumperi patru produse pe lună, practic plătești pentru cantitatea de altădată, dar primești echivalentul a trei și jumătate.

Shrinkflation nu lovește brusc, ci treptat. Nu simți că factura de cumpărături a crescut spectaculos, dar observi că produsele se termină mai repede. Asta înseamnă că mergi mai des la magazin sau cumperi mai multe unități.

Pe termen lung, bugetul familiei poate fi afectat semnificativ. Dacă mai multe produse din coș sunt reduse ca gramaj, impactul cumulat poate însemna zeci sau chiar sute de lei în plus pe an.

În plus, apare și efectul de „normalizare”. Ne obișnuim cu noile cantități și nu mai raportăm mental la versiunea veche a produsului.

Da, este legală, atâta timp cât informațiile de pe ambalaj sunt corecte. Producătorii sunt obligați să afișeze gramajul sau volumul exact. Problema nu este lipsa informației, ci faptul că mulți consumatori nu verifică atent aceste detalii.

În România, legislația cere afișarea prețului pe unitatea de măsură (lei/kg sau lei/litru), tocmai pentru a ajuta consumatorii să compare produsele. Din păcate, nu toată lumea se uită la acest indicator, care este mult mai relevant decât prețul afișat mare pe etichetă.

Există câteva strategii simple care te ajută să nu cazi în capcana shrinkflation:

Verifică prețul pe kilogram sau pe litru, nu doar prețul total. Compară gramajele între mărci, chiar dacă ambalajele par similare. Fii atent la promoții – uneori reducerea procentuală maschează un gramaj mai mic decât înainte. Ține minte cantitățile produselor pe care le cumperi frecvent.

Un truc util este să faci poze ocazional produselor preferate sau să păstrezi bonuri mai vechi, dacă vrei să urmărești evoluția.

Specialiștii spun că shrinkflation tinde să apară în perioade de inflație ridicată sau instabilitate economică. Atât timp cât costurile de producție rămân ridicate, companiile vor căuta metode prin care să își protejeze marjele de profit fără a pierde clienți.

Pentru consumatori, cheia rămâne informarea și atenția la detalii. De multe ori, diferența dintre o alegere bună și una mai puțin inspirată stă într-o cifră mică scrisă pe etichetă.