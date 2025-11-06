Shein, unul dintre cei mai mari retaileri de modă online din lume, a anunțat că va suspenda activitatea marketplace-ului său din Franța, în contextul unor acuzații grave privind listarea pe site a unor produse interzise. Măsura a fost anunțată la scurt timp după ce guvernul francez a inițiat propria procedură de suspendare a platformei.

Potrivit companiei, decizia a fost luată în mod independent, înainte de finalizarea acțiunilor autorităților.

„Această suspendare ne permite să consolidăm mecanismele de responsabilitate și să ne asigurăm că fiecare produs respectă standardele și obligațiile legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Shein, Quentin Ruffat.

Deși Shein susține că a acționat din proprie inițiativă, nu este încă sigur dacă măsura luată va fi suficientă pentru a opri procedura demarată de autoritățile franceze. Ministerul Economiei a precizat ulterior că suspendarea decisă de guvern se referă exclusiv la operațiunile digitale ale companiei, nu și la magazinul fizic deschis recent la Paris.

Într-un comunicat oficial, Ministerul Economiei din Franța a anunțat că suspendarea va rămâne în vigoare până când Shein va demonstra că „întregul conținut al platformei respectă legile și reglementările în vigoare”.

Nu este însă clar dacă decizia guvernului de a suspenda Shein se aplică vânzărilor online, magazinului fizic, care și-a deschis porțile miercuri, sau ambelor.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, împreună cu ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Serge Papin, urmează să prezinte un raport preliminar privind situația în termen de 48 de ore. Dacă în acest interval compania nu oferă suficiente garanții că a eliminat produsele interzise, autoritățile vor cere blocarea completă a platformei Shein în Franța.

În paralel, Ministerul Economiei a transmis cazul către Comisia Europeană, solicitând deschiderea unei anchete la nivel european privind practicile comerciale ale companiei.

Totodată, Ministerul de Interne a înaintat o cerere separată pentru blocarea de urgență a accesului la platformă, invocând motive legate de „tulburarea ordinii publice”.

Un consilier guvernamental, care a dorit să rămână anonim, a declarat pentru presa franceză că „există o combinație de factori și controverse în jurul Shein care ne obligă să mobilizăm întregul arsenal juridic disponibil”.

Atenția autorităților franceze s-a intensificat după ce, la finalul săptămânii trecute, Direcția Generală pentru Concurență, Consum și Reprimarea Fraudelor (DGCCRF) a semnalat prezența unor „păpuși sexuale cu înfățișare infantilă” pe site-ul Shein. Descoperirea a generat reacții puternice în mediul politic și social, ducând la declanșarea rapidă a anchetei.

Deputatul conservator Antoine Vermorel Marques a depus miercuri o plângere oficială, afirmând într-un interviu pentru cotidianul Le Parisien că a identificat, pe lângă produsele suspecte, și arme listate spre vânzare pe aceeași platformă. Aceste acuzații au contribuit la presiunea publică asupra companiei și la decizia autorităților de a acționa prompt.

Într-un interviu acordat la începutul săptămânii publicației POLITICO, Donald Tang, președintele executiv al Shein, a declarat că firma a înființat un „comitet de integritate” însărcinat cu verificarea produselor listate pe platformă și cu lansarea unei anchete interne privind procesele de selecție.

Potrivit declarațiilor oficiale ale companiei, acest comitet va avea misiunea de a realiza „o evaluare cuprinzătoare a procedurilor interne, pentru a asigura respectarea completă a legislației franceze și cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor”, pe durata suspendării marketplace-ului.

Shein a mai transmis că va colabora deplin cu autoritățile franceze și europene pentru a clarifica situația și pentru a evita reapariția unor produse neconforme pe platformă.