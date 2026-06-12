Semnal de alarmă în sistemul de pensii din România. Sunt vizați zeci de mii de participanți: Se impune o verificare de către administratori

George Mot, specialist în pensii private, a publicat o analiză în care atrage atenția asupra modului în care evoluează participarea la Pilonul 3 de pensii private și asupra unor posibile probleme legate de informarea contributorilor.

Acesta a explicat pe Facebook că decizia de a avea grijă de viitorul financiar este adesea luată mai târziu în viață și apoi ignorată, fenomen care se reflectă în structura de vârstă a participanților la Pilonul 3.

Analiza arată că cele mai numeroase grupe de participanți la Pilonul 3, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților, sunt cele cu vârste cuprinse între 45 și 59 de ani.

În ultimii trei ani, toate grupele de vârstă au înregistrat creșteri, însă dinamica este influențată de două mecanisme: ieșirea participanților către grupe superioare și plățile efectuate, respectiv intrările din grupele inferioare și noile aderări.

Chiar dacă s-ar presupune că această creștere este generată exclusiv de înaintarea în vârstă a participanților mai tineri, ar fi necesar un flux constant de aderări la vârste fragede. În realitate, participanții sub 30 de ani reprezintă doar 7,66% din total, iar evoluția acestui segment nu este suficientă pentru a susține structura actuală a sistemului, descrisă ca o piramidă inversată.

Totodată, în piață, cei care comercializează efectiv Pilonul 3 susțin că vârsta medie a noilor participanți depășește 40 de ani.

„Este decizia de a avea grijă de viitorul nostru financiar una pe care o luăm târziu în viață și apoi o uităm? Dacă analizăm distribuția pe vârste a participanților la Pilonul 3, așa pare. Cele mai numeroase grupe, atât la femei cât și la bărbați, sunt între 45 și 59 de ani. În ultimii trei ani, toate grupele de vârstă au crescut. Iar numărul participanților dintr-o grupă este influențat negativ de trecerea în grupa superioară și de plăți, respectiv pozitiv de intrările din grupa inferioară și de noile aderări. Chiar dacă am presupune că întreaga creștere a grupelor superioare este generată exclusiv de înaintarea în vârstă a participanților mai tineri, acest lucru ar necesita un flux consistent de aderări la vârste mici. Or, participanții sub 30 de ani reprezintă doar 7,66% din total, iar creșterile din aceste grupe nu sunt suficiente pentru a susține întreaga piramidă, care este de altfel inversată. În realitate, așa cum am văzut într-o postare anterioară, cei care vând efectiv Pilonul 3 declară că vârsta medie a participanților noi este de fapt de peste 40 ani”, a scris specialistul pe Facebook.

O altă tendință evidențiată este creșterea numărului de participanți din grupele de vârstă 60-64 de ani și peste 65 de ani.

Deși banii din Pilonul 3 pot fi retrași începând cu vârsta de 60 de ani, 65.015 participanți eligibili nu au solicitat încă plata.

Analiza ridică posibilitatea ca o parte dintre aceștia să amâne retragerea fondurilor, eventual pentru a le accesa simultan cu sumele din Pilonul 2, ceea ce ar explica prezența în grupa 60–64 de ani, dar nu și în cea de peste 65 de ani.

„Și mai interesant este faptul că grupele 60-64 de ani și peste 65 de ani sunt numeroase și în creștere. Deși banii din Pilonul 3 pot fi retrași începând cu 60 de ani, 65.015 participanți eligibili nu au solicitat încă plata. Am putea argumenta că vor să mai aștepte și să scoată banii în același timp cu cei din Pilonul 2. Ceea ce ar putea explica de ce sunt participanți în grupa de vârstă 60-64 ani. Dar, nu și cea de peste 65 ani”, a subliniat acesta.

Spre deosebire de Pilonul 3, în Pilonul 2 nu există participanți raportați peste vârsta de 65 de ani, deoarece există o limită de aderare de 45 de ani, iar sistemul a fost lansat în 2008. Din acest motiv, cei mai vârstnici participanți ar trebui să aibă aproximativ 63 de ani.

În cazul Pilonului 3 nu există o astfel de limită de vârstă la aderare, iar în prezent sunt înregistrați 18.814 participanți care au depășit vârsta de 65 de ani.

„Pe Pilonul 2 nu există niciun participant raportat în grupa de vârsta peste 65 de ani, pentru simplul motiv că teoretic este imposibil: vârsta maximă de aderare fiind de 45 de ani, iar anul lansării fiind 2008, rezultă că cei mai în vârstă participanți ar trebui să aibă 63 de ani. În cazul Pilonului 3 nu există această limită de vârstă la aderare. Iar în prezent vorbim deja despre 18.814 participanți care au depășit vârsta de 65 de ani”, a explicat George Mot.

O posibilă explicație pentru această situație este că o parte dintre participanți nu mai știu sau au uitat că dețin un cont în Pilonul 3.

Acest lucru poate apărea în special în situațiile în care pensia privată este oferită ca beneficiu extra-salarial. În astfel de cazuri, contribuția este plătită de angajator, fără contribuție directă din partea salariatului, iar acesta ar putea să nu fi reținut sau să nu fie conștient de actele semnate la angajare, inclusiv eventualul act de aderare.

„Cea mai plauzibilă explicație este că au uitat sau că nu știu că au Pilonul 3. Cum poate fi posibil? Pilonul 3 poate fi oferit ca beneficiu extra-salarial, fără ca salariatul să plătească contribuție, ci doar angajatorul plătește în numele acestuia. Iar salariatul nu și-a dat seama sau chiar nu-și amintește ce hârtii a semnat la angajare, printre ele poate și un act de aderare”, a spus specialistul.

Analiza subliniază necesitatea unei verificări a acestor cazuri de către administratorii fondurilor și autorități, pentru a identifica exact cauzele fenomenului, mai ales în contextul în care acesta pare să se extindă.

Totodată, se propune extinderea aplicației Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), utilizată în prezent pentru verificarea apartenenței la un fond de Pilon 2, și la Pilonul 3.

O astfel de extindere ar permite utilizatorilor să vadă într-o singură platformă toate fondurile la care sunt participanți, inclusiv situațiile în care o persoană are conturi în mai multe fonduri de Pilon 3.

„Oricum o verificare a acestor cazuri se impune de către administratori și autoritate pentru identificarea cauzelor exacte. Cu atât mai mult cu cât fenomenul se extinde. Iar aplicația ASF care permite verificarea apartenenței la un fond de pensii Pilon 2 ar trebui extinsă și la Pilonul 3. Astfel încât, atunci când o persoană folosește aplicația respectivă să primească informații atât despre fondul de Pilon 2, cât și despre Pilonul 3 (unde poate fi participant chiar la mai multe fonduri)”, a conchis el.

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