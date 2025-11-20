Începând cu anul viitor, autoritățile vor introduce un sistem de impozitare a mașinilor care ia în considerare nu doar capacitatea motorului, ci și gradul de poluare al vehiculului. Această schimbare urmărește să diferențieze taxele între mașinile vechi, mai poluante, și cele noi, mai eficiente din punct de vedere al emisiilor.

Practic, autoturismele cu norme de poluare mai scăzute vor înregistra majorări de impozit, în timp ce mașinile moderne, cu standarde Euro 6 sau similare, ar putea beneficia de reduceri comparativ cu sistemul actual.

Această abordare este concepută pentru a stimula trecerea către vehicule mai prietenoase cu mediul și pentru a diminua impactul poluării generate de transportul rutier.

În formula de calcul a impozitului, va fi inclus și indicatorul normei de poluare, astfel încât taxele să reflecte în mod direct nivelul de emisii al fiecărui vehicul.

Noul sistem de impozitare nu va face diferențe doar pe baza cilindreei motorului, ci va integra un coeficient legat de poluare. Aceasta înseamnă că un autoturism cu o capacitate mai mare a motorului, dar cu o normă de poluare Euro 6, nu va plăti neapărat mai mult decât un automobil mai mic, care poluează mai mult.

Impozitul va fi calculat gradual, pe fracții de 200 cm³, cu mai multe praguri stabilite: 1.600 cm³, 2.000 cm³, 2.600 cm³ și 3.000 cm³. Această structură permite ca majorările să fie progresive și să reflecte diferențele reale între vehiculele cu emisii reduse și cele mai poluante.

Exemplul oferit pentru anul 2026 ilustrează modul în care funcționează sistemul: pentru un automobil de 1.600 cm³ cu normă de poluare Euro 3, impozitul va fi de 240 lei, în timp ce pentru același tip de motor, dar cu Euro 6, suma scade la 200 lei. Aceasta reprezintă o creștere graduală față de nivelul actual de aproximativ 100 lei pentru aceeași cilindree și normă de poluare mai scăzută.

Proprietarii de mașini cu motoare mai mari vor observa modificări semnificative, în special pentru vehiculele cu norme de poluare superioare. În prezent, un automobil cu motor de peste 2.000 cm³, indiferent dacă are Euro 3 sau Euro 6, plătește aproximativ 1.000 lei anual. Conform noii formule, începând cu 2026, pentru un motor de acest tip cu normă Euro 6, impozitul se va reduce la circa 850 lei.

Această ajustare are scopul de a recompensa vehiculele mai puțin poluante și de a oferi stimulente pentru trecerea la tehnologii mai noi. În același timp, vehiculele mai vechi și mai poluante vor fi impozitate mai dur, reflectând impactul lor mai mare asupra mediului.

Autoritățile au subliniat că această modificare nu va afecta doar autoturismele clasice. Și mașinile electrice vor intra într-un regim de impozitare separat, cu o taxă unică anuală de 40 lei, indiferent de capacitatea motorului sau alte caracteristici tehnice.

Această formulă de impozitare este o schimbare semnificativă față de modul tradițional, în care doar cilindreea motorului determina suma datorată. Prin introducerea normei de poluare în calcul, autoritățile urmăresc să facă sistemul mai corect și mai apropiat de obiectivele de mediu, influențând în același timp deciziile de achiziție ale cetățenilor.