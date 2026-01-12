Bulgaria se află într-o etapă avansată a procesului de înlocuire a monedei naționale, iar datele oficiale confirmă un ritm accelerat al retragerii numerarului vechi. Potrivit informațiilor publicate de Banca Națională a Bulgariei (BNB) la data de 9 ianuarie, aproape jumătate din leva aflată anterior în circulație a fost deja retrasă, procentul ajungând la 48%.

Această evoluție vine într-un context în care Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la începutul anului 2026, iar autoritățile monetare gestionează una dintre cele mai ample operațiuni financiare din istoria recentă a țării. Retragerea rapidă a levei indică un interes crescut al populației pentru conversia economiilor, dar și o presiune semnificativă asupra sistemului bancar.

Datele comparate arată o accelerare clară a procesului. La finalul lunii decembrie, BNB raporta că aproximativ 36% din leva fusese retrasă din circulație. Creșterea până la 48% în doar câteva zile de la începutul lunii ianuarie sugerează o mobilizare intensă a populației și a instituțiilor financiare din Bulgaria.

În prezent, potrivit Băncii Naționale a Bulgariei, volumul total de leva aflată încă în circulație se ridică la 16,1 miliarde de leva, echivalentul a aproximativ 8,2 miliarde de euro. Această sumă reflectă numerarul care nu a fost încă schimbat, fie din motive logistice, fie din prudența unei părți a populației.

În paralel, euro începe să ocupe un loc tot mai vizibil în economia Bulgariei. Bancnote și monede euro în valoare totală de peste 3,1 miliarde de euro au fost deja puse în circulație pe piața din Bulgaria, potrivit informațiilor publicate de publicația Dnevnik.

Aceste cifre reprezintă primele date oficiale furnizate de BNB referitoare la volumul efectiv de euro aflat în circulație în Bulgaria de la începutul noului an. Ele oferă o imagine clară asupra dimensiunii tranziției și asupra modului în care moneda europeană începe să înlocuiască rapid leva în tranzacțiile zilnice.

Adoptarea euro a venit la pachet cu modificări importante în zona veniturilor. În Bulgaria, salariul minim a fost majorat, ajungând la 1.213 leva, echivalentul a 620,20 euro pe lună, față de nivelul anterior de 1.077 leva. Creșterea reflectă încercarea autorităților de a adapta veniturile la noul context monetar.

Salariul minim orar a fost stabilit la 7,31 leva, adică 3,74 euro, iar pragul de sărăcie a fost ajustat la 764 leva, aproximativ 390,63 euro. Acesta reprezintă o creștere față de nivelul precedent de 638 leva, într-un context în care costurile de trai sunt atent monitorizate de populație.

Cu toate acestea, în Bulgaria persistă temeri legate de posibile scumpiri. O parte dintre cetățeni privesc cu scepticism adoptarea monedei euro, invocând riscul creșterii prețurilor și pierderea controlului asupra politicii monetare. Aceste îngrijorări au stat la baza unor proteste, susținute în principal de formațiuni naționaliste.

Procesul de schimbare a levei cu euro a generat situații neobișnuite în Bulgaria, unde băncile sunt confruntate cu un aflux masiv de clienți. Tot mai multe persoane se prezintă la ghișee cu cantități mari de monede, acumulate de-a lungul anilor, pentru a le schimba în euro.

Un exemplu devenit emblematic este cazul unui bărbat care a ajuns la o bancă din Bulgaria cu trei cutii pline de monede de mică valoare. Funcționarii au fost nevoiți să numere și să proceseze întreaga cantitate, în condițiile în care legislația nu le permite să refuze astfel de sume.

Președinta Asociației Băncilor din Bulgaria a explicat public amploarea fenomenului și presiunea asupra personalului din instituțiile financiare, subliniind obligațiile legale ale băncilor.

„Legea ne obligă să servim clienții, dar ar fi minunat dacă ne-am putea ajuta reciproc. Dacă veniți cu volume uriașe de monede, ar fi bine să fie măcar sortate – procesul ar merge mai ușor și oamenii ar fi mai mulțumiți”, a declarat oficialul, citat de Actualno.com.

Potrivit aceleiași surse, sistemul bancar din Bulgaria traversează o perioadă de presiune extremă, generată de conversia simultană a numerarului. În prezent, în Bulgaria circulă peste 10.000 de tone de monede, care trebuie procesate gratuit de către bănci.

Primele zile ale conversiei la euro au adus cifre fără precedent: aproximativ 240.000 de clienți au fost deserviți în sucursale în doar două zile, iar la bancomate s-au înregistrat 1,5 milioane de retrageri, în valoare de peste 300 milioane de leva.

În același interval, au fost efectuate circa 6 milioane de tranzacții cu cardul, însumând aproximativ 150 milioane de euro, iar băncile au procesat aproximativ 30 de milioane de bancnote și monede, cu o greutate totală de circa 150 de tone.