Când Bulgaria a introdus moneda euro, inițial părea o schimbare simplă, doar tehnică, dar rapid au apărut probleme și întrebări despre cum controlează statul lucrurile. Schimbul de monedă era fix, deci ar fi trebuit să fie ușor. În realitate, a fost un test pentru Guvern, arătând că statul ezită să aplice regulile și că oamenii sunt vulnerabili, spun presa bulgară.

Primele zile din ianuarie 2026 au arătat clar asta. Prețurile nu s-au schimbat doar după conversia oficială (1 euro = 1,95583 leva), ci au crescut mult mai mult. De exemplu, o pâine care costa 0,89 leva pe 31 decembrie a ajuns la 1,19 leva (0,61 euro) pe 2 ianuarie, o creștere de 33% în doar 2 zile. Această creștere nu se poate explica prin costuri mai mari cu materiale sau muncă, ci arată că piața testa cât de mult poate suporta publicul.

Comerțul online a făcut lucrurile și mai evidente. De exemplu, recipiente din plastic s-au scumpit de la 5,23 euro la 10,22 euro.

Nu doar firmele profită de pe urma schimbării, ci și statul. În Sofia, taxele de parcare au crescut: de la 2 leva/oră (1 euro) la 2 euro (3,91 leva) și de la 1 leva (0,50 euro) la 1 euro (1,95 leva).

La fel, costul pentru duplicate sau extrase de teren a sărit de la 20 leva (10,23 euro) la 25 euro (48,90 leva).

Românii care călătoresc în Bulgaria trebuie să țină cont de schimbările aduse de adoptarea monedei euro, explică jurnalista Iulia Bahovski, româncă stabilită în Bulgaria care a urmărit îndeaproape procesul de aderare la zona euro, într-un interviu acordat pentru Mediafax.

Bahovski a precizat că, deși unele restaurante și stațiuni mai acceptau plata în lei, aceasta este doar o convenție privată și nu este garantată. Ea a mărturisit că este dificil de anticipat dacă această practică se va păstra pe termen lung, dar, la câteva zile după aderarea la euro, există încă locuri în care românii pot plăti în moneda națională.

Referitor la posibile creșteri de prețuri, Bahovski a menționat că orice majorare este controlată de instituțiile statului. În anii anteriori, au existat creșteri la anumite produse, cauzate de factori externi, cum ar fi prețul energiei și schimbările climatice, dar și de structura pieței interne.

Astfel, eventualele scumpiri care ar putea apărea nu sunt legate direct de trecerea la euro. Ea nu se așteaptă creșteri drastice de prețuri.

Pentru o ședere plăcută în Bulgaria, Bahovski recomandă atenție sporită la etichetele cu prețuri afișate dublu și folosirea cursului oficial fix de 1 euro = 1,95583 leva. Ea sfătuiește turiștii să folosească cardurile, dar să fie pregătiți și pentru plăți în numerar, verificând ca restul primit să fie tot în euro.