Premierul Ilie Bolojan a declarat că situația din interiorul coaliției de guvernare și tensiunile dintre partide s-au accentuat în ultima perioadă și că există posibilitatea apariției unei crize politice.

Acesta a explicat că, deși ședințele de coaliție se desfășoară într-un mod pe care îl consideră rezonabil, lucrurile se schimbă în afara acestora, unde apar critici și atacuri care duc la escaladarea conflictelor.

Premierul a arătat că această tensiune crește constant și că evoluția actuală ar putea conduce la o criză în perioada următoare.

„Ne-am întâlnit în şedinţele de coaliţie, dar o discuţie din asta, legată de acţiunile pe care le face un lider politic sau un partid n-a avut loc, în forma în care m-aţi întrebat dumneavoastră. Să ştiţi că şi astăzi, şi atunci când am avut şedinţele de coaliţie, ele se derulează într-o manieră care eu o spun că e rezonabilă. Însă, în afara şedinţei de coaliţie sau după aceea, lucrurile se schimbă foarte mult, escaladându-se cu atacurile, cu criticile şi aşa mai departe. În termen real, gândiţi-vă că în astfel de situaţii am încercat, pentru că situaţia te obligă să te concentrezi pe problemele grave care vin zi de zi, de la tot ce înseamnă problemele legate de combustibil, de la absorbţia de fonduri europene, de la restructurări, de la controlul deficitelor, de la problemele din energie în general pentru a lucra să scădem preţul şi aşa mai departe şi pur şi simplu nu am mai avut nici energiile personale să mă mai ocup de aceste lucruri. Problema pe care o avem este că, sigur, s-a escaladat cu această tensiune, lucrurile parcă merg tot în direcţia escaladării şi e posibil să avem o criză în perioada următoare”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Digi24.

Ilie Bolojan a subliniat că, dincolo de tensiunile politice, Guvernul trebuie să gestioneze probleme economice importante, precum situația combustibililor, absorbția fondurilor europene, controlul deficitului sau dificultățile din sectorul energetic.

Acesta a explicat că aceste probleme nu dispar prin schimbarea unor persoane din funcții și că necesită soluții concrete.

Premierul a mai arătat că lipsa unor discuții despre soluții reale reprezintă principala problemă și că este nevoie de idei clare privind gestionarea bugetului și a situației economice.

„Un om, un ministru, un premier poate să plece. Problema pe care o avem este că lucrurile grave care ne-au dus în această situaţie necesită rezolvări. Ele nu dispar, dacă o persoană sau alta pleacă. Cum să vă spun, dacă n-ai nici o soluţie, dacă nu se discută de soluţii, de ce am face noi dacă am fi în situaţia asta, care ar fi ideile noastre, din ce buget am rezolvat nişte lucruri sau altele, acestea sunt problemele reale de fond şi sigur că vom vedea în perioada următoare cum vom evolua lucrurile”, a arătat el.

Întrebat despre posibilitatea ca Partidul Social Democrat să îi ceară demisia, Ilie Bolojan a explicat că orice partid din coaliție are la dispoziție instrumente constituționale și politice pentru a acționa.

Acesta a arătat că partidele pot introduce moțiuni de cenzură, își pot retrage miniștrii sau pot lua alte măsuri permise de sistemul parlamentar.

Premierul a precizat că aceste acțiuni pot fi inițiate oricând de partidele nemulțumite de modul în care funcționează guvernarea.

„Am mai fost întrebat de astfel de ipoteze de lucru. Orice partid din coaliție, dacă consideră că nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă, poate să acționeze, din punct de vedere constituțional sau politic, introducând moțiuni de cenzură, retrăgându-și miniștrii, luând măsurile pe care sistemul parlamentar sau guvernamental le permite. Poate să facă aceste lucruri. Niciun fel de problemă”, a spus șeful Executivului.

Premierul a atras atenția că România nu are nevoie, în acest moment, de o criză politică, în condițiile în care există deja o criză bugetară și efecte generate de conflictele internaționale.

Ilie Bolojan a explicat că aceste probleme nu pot fi rezolvate rapid și că instabilitatea politică ar complica și mai mult situația.

„Rămâne de văzut dacă se va întâmpla asta. În orice caz, România, în momentul de faţă, nu are nevoie de o criză politică care se suprapune peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de nimeni, de pe o zi pe alta, şi care se suprapune pe criza care vine din războaiele pe care le avem, din Golf, din Ucraina şi aşa mai departe. Deci numai de asta nu avem nevoie, dar asta nu este o pledoarie care o fac pentru ocuparea unui post, ci pur şi simplu din responsabilitate pentru ţara noastră”, a mai spus Bolojan.

El a mai spus că fiecare partid este liber să ia deciziile pe care le consideră necesare, însă cei care declanșează o criză trebuie să își asume consecințele acesteia.