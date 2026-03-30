Sorin Grindeanu a readus în prim-plan incertitudinile din interiorul Partidului Social Democrat, anunțând că formațiunea se află într-un amplu proces de reevaluare a rolului său în actuala guvernare. În contextul unor indicatori economici negativi și al nemulțumirilor interne tot mai vizibile, PSD pregătește o decizie strategică ce ar putea schimba semnificativ scena politică.

Conducerea social-democrată discută trei direcții posibile:

continuarea guvernării în actuala formulă;

menținerea la putere, dar cu o restructurare a coaliției;

retragerea PSD în opoziție.

Deși oficial nu există încă o decizie, semnalele din partid indică o lipsă de susținere pentru păstrarea actualului status quo. În special, ideea continuării guvernării sub aceeași conducere, inclusiv cu Ilie Bolojan în poziția de prim-ministru, este tot mai contestată.

“Suntem la a patra regională. Nimeni nu susține să rămânem cum suntem acum, că trebuie să continuăm în aceeași formă, să avem prim-ministru pe Ilie Bolojan. Toată lumea își dorește să continuăm în cadrul unei coalițiii proeuropene, dar să nu mai fie lucrurile în acești parametri. Asta nu pentru că e extraordinar de bine pentru România. Mergem într-o direcție greșită. Vedem că avem o inflație de 10%, avem 55.000 de oameni disponibilizați din sectorul privat în ultimele 6 luni, vedem că puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 25%. Asta ne duce în situația în care suntem noi astăzi, PSD-ul, ca partid responsabil, să facem o evaluare a guvernării, începând cu autoevaluarea noastră. Începând cu miniștrii noștri și, evident, extrapolând aceste lucruri la întreaga coaliție. Și atunci, în 20 aprilie, când vom da acest vot, vom decide pe ce cale vom merge”, a precizat Sorin Grindeanu.

PSD își bazează reevaluarea pe o serie de evoluții economice considerate îngrijorătoare:

rata inflației a ajuns la aproximativ 10%;

peste 55.000 de angajați din sectorul privat au fost disponibilizați în ultimele luni;

puterea de cumpărare a pensionarilor ar fi scăzut semnificativ, cu aproximativ 25%.

Aceste date sunt invocate de Sorin Grindeanu drept argumente clare că direcția actuală a guvernării trebuie corectată. Oficialul susține că analiza nu vizează doar partenerii de coaliție, ci începe cu o evaluare internă a performanței miniștrilor PSD.

Momentul-cheie va avea loc pe 20 aprilie, când aproximativ 5.000 de membri PSD vor participa la un vot intern, similar unui referendum de partid. Acest mecanism a mai fost folosit și în trecut, atunci când s-a decis intrarea la guvernare.

Rezultatul votului va determina direcția politică a partidului pentru perioada următoare și ar putea influența stabilitatea actualei coaliții.

“Nu vreau să anticipez aceste lucruri. Avem un vot în 20 aprilie pe care îl vor exercita aproape 5.000 de colegi. Vom întreba, așa cum am întrebat în iunie, cred că a fost final de iunie, celălalt referendum intern, când am hotărât să intrăm în această coaliție. Vom întreba atunci și vom vedea care va fi rezultatul. Ar însemna să anticipez anumite lucruri și nu e corect. Eu vă spun că nu mergem în direcția corectă. Și asta nu o spune Sorin Grindeanu, ci, 80% dintre români”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Deși nu confirmă scenarii concrete, liderii PSD lasă deschisă inclusiv varianta unor mișcări politice majore, cum ar fi susținerea unei moțiuni de cenzură. Totuși, orice decizie va fi anunțată doar după consultarea internă.

“Iar speculăm pe un posibil viitor scenariu în care nu știu dacă vom intra. Vă asigur că după votul din 20 aprilie, odată cu rezultatul respectiv, vom veni și vom discuta la modul deschis toate scenariile în care, o dată ce avem acel rezultat, în care putem intra. Responsabil, direct, transparent, fără niciun fel de nuanțe. Vorbim despre guvernarea unei țări, nu despre ce-și dorește PSD-ul, PNL-ul, USR-ul și așa mai departe. Noi trebuie să guvernăm pentru români și pentru ca românii să trăiască mai bine, nu din perspectiva interesului de partid”.

În același timp, partidul încearcă să mențină un echilibru între interesul politic și responsabilitatea guvernării. Intrarea la guvernare a fost justificată anterior prin nevoia de stabilitate și dorința de a implementa politici publice în beneficiul populației.