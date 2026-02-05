Bulgaria a înregistrat un progres semnificativ în procesul de integrare a economiei sale în zona euro, marcând o etapă importantă în adoptarea monedei unice europene. La începutul anului 2026, primele bancnote euro destinate circulației în Bulgaria au fost distribuite prin intermediul Eurosistemului, respectând cotele stabilite de Banca Centrală Europeană (BCE). Potrivit declarațiilor lui Iliya Lingorski, membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a Bulgariei (BNB), acest pas reprezintă o etapă esențială în procesul de tranziție monetară.

În paralel cu introducerea euro, autoritățile au demarat retragerea treptată a monedei naționale, leva, din circulație. La data de 1 februarie 2026, leva a fost retrasă oficial, după o perioadă de tranziție desfășurată în luna ianuarie, în care cetățenii au putut folosi simultan leva și euro. În cadrul acestui proces, Banca Națională a Bulgariei a început distrugerea monedelor leva colectate, prin topire, pentru a evita recircularea acestora. Volumul total al monedelor retrase depășește 10.527 de tone, iar până la sfârșitul lunii ianuarie, peste 3,3 miliarde de monede de diferite valori nominale au fost colectate din circulație.

Autoritățile bulgare au subliniat că schimbul monedelor leva rămâne disponibil pe termen nelimitat la BNB, fără perceperea unor comisioane, în timp ce băncile comerciale vor accepta schimbul până la 30 iunie 2026. Iliya Lingorski a explicat că această măsură are scopul de a asigura un proces flexibil și sigur pentru cetățeni, oferind garanția că monedele vechi vor putea fi schimbate gratuit chiar și după mai mulți ani.

Această tranziție reprezintă un pas concret către integrarea deplină a Bulgariei în zona euro, apropiind țara de nucleul economic al Uniunii Europene. În prezent, printre statele membre care nu au adoptat încă moneda unică se numără România, Polonia, Cehia, Ungaria, Suedia și Danemarca, fiecare având propriul calendar și condiții pentru eventuale tranziții viitoare. Procesul din Bulgaria ilustrează modul în care un stat membru poate implementa o schimbare monetară complexă, respectând regulile europene și asigurând stabilitatea și continuitatea financiară pentru cetățenii săi.