Poprirea reprezintă o procedură legală prin care o parte din venitul lunar al unei persoane este reținută automat pentru acoperirea unor datorii restante. În cazul pensionarilor, această măsură se aplică direct asupra pensiei, prin intermediul Casei de Pensii sau al băncii în care sunt virați banii.

Instituțiile care pot solicita poprirea sunt, în principal, autoritățile fiscale, precum ANAF, dar și băncile sau alți creditori care au obținut un titlu executoriu. Practic, în momentul în care există o decizie definitivă privind o datorie, poprirea poate fi pusă în aplicare fără acordul pensionarului, iar reținerea începe automat.

Această procedură este una standard în recuperarea datoriilor, însă este strict reglementată pentru a nu afecta complet venitul persoanei.

Legea din România prevede limite clare pentru sumele care pot fi reținute din pensie, tocmai pentru a proteja un minim necesar de trai.

În cazul unei singure popriri, suma reținută nu poate depăși o treime din pensia lunară. Asta înseamnă că, indiferent de valoarea datoriei, două treimi din pensie trebuie să rămână la dispoziția pensionarului.

De exemplu, la o pensie de 3.000 de lei, reținerea maximă va fi de aproximativ 1.000 de lei pe lună.

Situația se schimbă atunci când există mai multe datorii. Dacă sunt instituite mai multe popriri simultan, suma totală reținută poate ajunge până la jumătate din pensie. Aceasta este limita maximă permisă de lege, indiferent de numărul creditorilor implicați.

Deși mecanismul este similar, există diferențe între poprirea aplicată de stat și cea venită din partea băncilor sau a altor creditori.

În cazul ANAF sau al altor instituții publice, poprirea poate fi instituită rapid, pe baza unor decizii fiscale, iar reținerea se face direct din pensie. În cazul băncilor, este necesar, de regulă, un titlu executoriu, obținut prin instanță sau prin contractele de credit.

Un alt aspect important este că poprirea poate viza atât pensia în sine, cât și contul bancar în care aceasta este virată. Astfel, dacă pensia ajunge în cont, banca poate bloca sumele disponibile, în limita stabilită de lege.

Poprirea nu este o măsură temporară de scurtă durată. Ea rămâne activă până la achitarea integrală a datoriei, inclusiv a dobânzilor și penalităților acumulate.

În cazul datoriilor mari, mai ales dacă pensia este mică, perioada de recuperare se poate întinde pe mai mulți ani. În acest interval, pensionarul trăiește constant cu un venit diminuat, ceea ce poate crea dificultăți financiare serioase.

Mai mult, dacă apar noi datorii sau penalitățile cresc, suma totală de plată poate deveni și mai greu de acoperit.

Un aspect adesea ignorat este impactul dobânzilor și penalităților. În timp, acestea pot crește semnificativ valoarea datoriei inițiale.

Pentru obligațiile fiscale, penalitățile se calculează zilnic, iar în cazul unor datorii mai vechi, suma totală de recuperat poate ajunge să depășească valoarea inițială a debitului.

De asemenea, dacă există venituri fără sursă identificată sau probleme în declararea acestora, autoritățile pot aplica taxe suplimentare, ceea ce complică și mai mult situația financiară a persoanei vizate.

Chiar dacă poprirea este o măsură legală, există limite clare menite să protejeze pensionarii. Venitul nu poate fi reținut integral, iar legea garantează un procent minim care trebuie să rămână la dispoziția beneficiarului.

În plus, anumite venituri sau ajutoare sociale pot avea un regim special și pot fi protejate parțial sau total de poprire, în funcție de situație.

În unele cazuri, pensionarii pot solicita eșalonarea datoriilor sau pot apela la proceduri legale speciale, cum ar fi insolvența persoanelor fizice, pentru a-și restructura obligațiile.