Se pregătește o tranzacție uriașă pe piața uleiului de măsline. Suma pusă în joc ajunge la 470 de milioane de euro

O tranzacție uriașă, evaluată la 470 de milioane de euro, se pregătește pe piața internațională a uleiului de măsline. Grupul spaniol Dcoop vrea să preia Deoleo, compania care controlează mărci cunoscute precum Bertolli și Carbonell. Informațiile despre negocieri au determinat joi o creștere de peste 20% a acțiunilor celui mai mare îmbuteliator și distribuitor de ulei de măsline din lume.

Tranzacția uriașă pentru preluarea Deoleo nu a fost încă încheiată, însă procedura de vânzare ar fi ajuns în etapa finală, conform informațiilor publicate de cotidianul spaniol El Economista. Finalizarea procesului fusese estimată inițial pentru luna septembrie, în condițiile în care mai multe companii internaționale și-au manifestat interesul pentru producătorul spaniol, potrivit CNBC.

Dcoop nu este singurul grup care încearcă să cumpere Deoleo. Pentru achiziție concurează companiile italiene Coricelli, Bonifiche Ferraresi și Newlat Food, producătorul francez Lesieur, parte a grupului Avril, precum și compania australiană Cobram Estate Olive.

Preluarea Deoleo de către Dcoop ar conduce la apariția unui nou jucător spaniol de mari dimensiuni în industria uleiului de măsline. Structura rezultată în urma operațiunii ar reuni un portofoliu extins de mărci și ar ajunge să controleze aproximativ 15% din consumul de ulei de măsline înregistrat în Spania.

Piața bursieră a reacționat imediat la informațiile referitoare la posibila tranzacție, iar acțiunile Deoleo au avansat cu mai mult de 20%. Cotația companiei a atins astfel cel mai ridicat nivel din ultimele 52 de săptămâni.

Evoluția înregistrată plasa titlurile Deoleo pe traiectoria celei mai bune ședințe bursiere din martie 2022 până în prezent. Creșterea reflectă interesul investitorilor pentru o operațiune care ar putea modifica raportul de forțe din sectorul internațional al uleiului de măsline.

Deoleo controlează unele dintre cele mai cunoscute mărci din industrie, comercializate pe numeroase piețe internaționale. Portofoliul companiei spaniole include brandurile Bertolli și Carbonell.

Negocierile pentru vânzarea Deoleo se desfășoară într-un moment în care industria uleiului de măsline traversează schimbări importante. Spania, Italia și Grecia se află printre principalii producători mondiali, însă sectorul a fost afectat în ultimii ani de variații puternice ale producției și ale prețurilor.

Schimbările climatice și lipsa apei au afectat plantațiile de măslini și au redus predictibilitatea recoltelor. Bolile și dăunătorii au amplificat problemele producătorilor, contribuind la diferențe considerabile de producție și de preț între sezoane.

Deoleo a transmis recent că volatilitatea fără precedent care a caracterizat piața începe să lase locul unor condiții mai stabile. Preluarea companiei de către Dcoop ar întări poziția Spaniei într-o industrie în care țara are deja un rol dominant la nivel mondial.