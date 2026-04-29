Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri, 29 aprilie 2026, lansarea în consultare publică a două proiecte de Ordonanță de Urgență esențiale pentru susținerea autorităților locale.

Aceste inițiative vizează un pachet total de sprijin în valoare de 12 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 2,4 miliarde de euro, menit să accelereze utilizarea fondurilor europene și să elimine blocajele financiare din proiectele aflate în derulare.

Conform oficialului, primul proiect propune un mecanism de lichiditate temporară pentru investițiile din PNRR. Acesta constă în împrumuturi cu dobândă zero oferite de Trezoreria Statului, destinate acoperirii cheltuielilor eligibile și a TVA-ului.

Alexandru Nazare a explicat, pe pagina sa de Facebook, că măsura funcționează ca un credit-punte, fiind vitală în condițiile în care România a intrat în ultima etapă de implementare a PNRR, termenul limită fiind 31 august 2026. În prezent, la nivel local sunt active peste 11.300 de contracte, cu o valoare de executat ce depășește 20 miliarde de lei.

Cea de-a doua măsură prezentată de Alexandru Nazare vizează finalizarea proiectelor europene demarate în perioada 2014–2020.

Pentru acestea, Ministerul Finanțelor alocă până la 2 miliarde de lei din veniturile din privatizare. Finanțarea este oferită în condiții avantajoase, cu o maturitate de până la 5 ani, fiind adresată proiectelor nefinalizate sau celor aflate în risc de blocaj, pentru a preveni pierderea fondurilor deja contractate.

Ministrul a subliniat că miza acestui pachet este o injecție masivă de capital în economie, care să ajungă direct la companiile ce execută lucrări publice.

Prin eliminarea blocajelor de cash-flow, se urmărește menținerea șantierelor active în domenii precum infrastructura, educația și sănătatea.

Alexandru Nazare a concluzionat că aceste măsuri sunt fundamentale pentru dezvoltarea comunităților locale, asigurându-se astfel că niciun proiect major nu va fi abandonat din cauza lipsei resurselor financiare imediate, accelerând totodată absorbția totală a fondurilor europene disponibile.

Sinteză măsuri financiare anunțate de Alexandru Nazare

Indicator Cheie Facilitate PNRR Facilitate Fonduri Europene 2014-2020 Buget Alocat 10 miliarde de lei 2 miliarde de lei Sursă Finanțare Trezoreria Statului Venituri din privatizare Cost Finanțare Dobândă 0% Condiții avantajoase (piață controlată) Obiectiv Principal Acoperire cheltuieli eligibile și TVA Finalizarea proiectelor nefuncționale/în risc Termen Critic Finalizare până la 31 august 2026 Maturitate împrumut de până la 5 ani Impact Economic Deblocarea a 11.300 contracte locale Menținerea fluxului de plăți către firme Domenii Vizate Infrastructură, Sănătate, Educație Co-finanțări și proiecte aflate în impas

„12 miliarde de lei pentru investițiile locale. Două noi OUG în consultare publică, pentru deblocarea plăților PNRR și accelerarea utilizării fondurilor europene. Am publicat azi în transparență două proiecte de Ordonanță de Urgență ale Ministerului Finanțelor, ce susțin un pachet total de sprijin de 12 miliarde de lei (aprox. 2,4 miliarde euro) destinat autorităților locale. Primul proiect vizează accelerarea implementării investițiilor din PNRR, printr-un mecanism de lichiditate temporară: împrumuturi cu dobândă zero de la Trezoreria Statului, pentru acoperirea cheltuielilor eligibile și a TVA. Măsura funcționează ca un credit-punte, esențial în contextul în care România intră în ultima etapă de implementare a PNRR, cu termen final 31 august 2026. În prezent, peste 11.300 de contracte sunt în derulare la nivel local, cu o valoare eligibilă de aproximativ 34,4 miliarde lei și un rest de executat de peste 20 miliarde lei. Prin acest instrument, de până la 10 miliarde de lei, eliminăm blocajele de cash-flow, întârzierile la plată și asigurăm continuitatea investițiilor în infrastructură, educație sau sănătate. Al doilea proiect este dedicat finalizării proiectelor europene din perioada 2014–2020, printr-un mecanism de finanțare de până la 2 miliarde de lei din veniturile din privatizare. Sunt vizate proiectele nefinalizate sau aflate în risc de blocaj, inclusiv cele nefuncționale, precum și asigurarea cofinanțării pentru investițiile europene. Finanțarea este acordată în condiții avantajoase, cu maturitate de până la 5 ani și posibilitate de rambursare anticipată, pentru a evita pierderea fondurilor deja contractate. În esență, vizăm să asigurăm o injecție de 12 miliarde de lei în economie, direcționată exact acolo unde există astăzi blocaje de lichiditate. Acești bani susțin direct companiile care execută proiecte publice, accelerând plățile către mediul privat, menținând șantierele active și generând efecte economice benefice în lanț. Sunt două măsuri care asigură continuitatea investițiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene și dezvoltare concretă în comunitățile locale. Susținem astfel obiectivul ca niciun proiect important să nu fie oprit din lipsă de finanțare”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook miercuri, 29 aprilie 2026.

Potrivit Parlamentului European, Planul național de redresare și reziliență (PNRR) al României reprezintă o agendă ambițioasă de reforme și investiții ce vizează să atenueze efectele socioeconomice ale crizei provocate de pandemia de COVID-19, ale crizei energetice și ale crizei costului vieții.

Planul modificat – aprobat de Consiliu la 8 decembrie 2023 – se ridică la 28,5 miliarde EUR sau 12,8 % din produsul intern brut (PIB) al țării în 2019.

Printre acestea se numără subvențiile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR) în valoare de 12,1 miliarde EUR (reduse cu 14,9 % în urma revizuirii alocării din iunie 2022), subvențiile REPowerEU în valoare de 1,4 miliarde EUR, transferul cotei României (43,2 milioane EUR) din rezerva de ajustare la Brexit către PNRR-ul său și alocarea împrumuturilor MRR deja angajate integral în cadrul versiunii inițiale a planului (14,9 miliarde EUR).

Planul de redresare urmează să fie pus în aplicare până în 2026.

Capitolul privind REPowerEU cuprinde șapte măsuri de investiții și două măsuri de reformă, care – împreună cu celelalte măsuri din PNRR – alocă 12,6 miliarde EUR (44,1 % din plan) tranziției verzi. Proiectele digitale au beneficiat de 21,9 % din resursele PNRR (cu excepția capitolului privind REPowerEU).

Până pe 30 septembrie 2025, România a primit resurse MRR în valoare de 10,7 miliarde EUR (37,6 %), inclusiv două plăți (sub formă de granturi și împrumuturi) și prefinanțare; această rată se situează sub media Uniunii de 56,4 %.

În septembrie 2025, a fost transmisă Comisiei Europene o cerere de revizuire a planului. În contextul semestrului european 2025, Consiliul a recomandat României să accelereze de urgență executarea planului său.