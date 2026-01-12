Ministerul Apărării Naționale va lansa, în prima parte a anului 2026, prima etapă a programului de voluntariat militar, care va include 1.000 de locuri. Anunțul a fost făcut de Radu Miruță, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

„Planul este ca o primă etapă să fie de o mie de militari voluntari”, a declarat Miruță.

Programul se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care vor urma o perioadă de pregătire militară de patru luni. După finalizarea acestei etape, participanții vor primi o sumă echivalentă cu trei salarii medii brute pe economie, respectiv aproximativ 27.000 de lei.

Ministrul Apărării a explicat că structurile militare urmează să stabilească rapid mecanismul de implementare, inclusiv unitățile care vor primi voluntarii și calendarul exact al începerii pregătirii. Potrivit acestuia, până la finalul săptămânii, zona militară a ministerului trebuie să prezinte un plan concret de desfășurare a programului.

„Până la sfârșitul acestei săptămâni zona militară a Ministerului trebuie să îmi propună mecanismul prin care să se întâmple – la ce unitate, cine îi primește, când începem”, a explicat ministrul.

După încheierea perioadei de pregătire, voluntarii vor avea la dispoziție mai multe opțiuni. Aceștia pot rămâne în sistem ca soldați angajați, pot urma o școală militară pentru a avansa în carieră sau pot opta pentru statutul de rezervist voluntar.

În cazul alegerii ultimei variante, aceștia vor putea fi mobilizați de Armată atunci când situația o va impune. Ministrul a arătat că programul este gândit ca un instrument flexibil, care să răspundă atât nevoilor instituției, cât și așteptărilor tinerilor.

„Este o dezbatere despre cât de interesant este pentru tineri. Dacă se ocupă toate locurile, dacă e bătaie pentru ele, ne adaptăm în timp”, a spus Miruță.

Radu Miruță a subliniat că, în acest moment, România are aproximativ 3.500 de rezerviști voluntari, un nivel considerat insuficient în raport cu nevoile de securitate. Programul de voluntariat militar este văzut ca o soluție pentru creșterea acestui număr, fără a reveni la serviciul militar obligatoriu.

Ministrul a mai confirmat că rezerviștii operaționali care lucrează în afara țării au obligația legală de a reveni în România în termen de 15 zile în caz de război, conform Legii 44. În ceea ce privește aplicarea acestei obligații și pentru noii voluntari, Miruță a precizat că acest aspect urmează să fie clarificat în cadrul normelor de aplicare.

Programul va fi evaluat după prima etapă, iar extinderea sa va depinde atât de interesul tinerilor, cât și de posibilitățile financiare ale statului.