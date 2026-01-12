Legea promulgată de Nicușor Dan prevede că acești tineri au obligația de a reveni în România în maximum 15 zile în cazul izbucnirii unui război, chiar dacă se află în străinătate. Aceeași obligație se aplică și în situația decretării stării de urgență sau a stării de asediu, moment în care rezerviștii pot fi convocați într-un interval de două săptămâni.

Stagiul militar voluntar are o durată de patru luni. Pe parcursul acestei perioade, participanții beneficiază de cazare gratuită, echipament militar complet, asistență medicală și o soldă. La finalizarea programului, aceștia primesc și o sumă echivalentă cu trei salarii medii pe economie, după care rămân în evidența rezervei Ministerului Apărării Naționale.

În timp de pace, cetățenii români, atât bărbați, cât și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care nu au îndeplinit anterior serviciul militar activ sau în rezervă, pot solicita participarea, în mod voluntar, la un program de pregătire militară de bază. Acest program are o durată de până la patru luni și se desfășoară în cadrul Ministerului Apărării Naționale (MApN), participanții având statutul de soldat sau gradat voluntar în termen.

Totodată, legea stabilește că cetățenii români, bărbați și femei, care au efectuat serviciul militar activ sau în rezervă, precum și cei care au avut calitatea de polițist sau polițist de penitenciare, sunt luați în evidență ca rezerviști. Prin aceste măsuri, statul urmărește consolidarea rezervei militare și creșterea capacității de mobilizare rapidă în situații excepționale.

