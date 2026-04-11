De la data intrării în vigoare, toate modelele de autoturisme nou proiectate vor trebui să respecte cerințele Euro 7, iar din noiembrie 2027 regula se va extinde și la toate mașinile nou înmatriculate.

Practic, producătorii nu vor mai putea comercializa vehicule care nu respectă standardele actualizate de emisii, considerate cele mai stricte de până acum. Noua normă extinde și domeniul de reglementare față de vechiul standard Euro 6e, incluzând mai multe surse de poluare generate în timpul utilizării autovehiculului, notează Ruhr24.

Una dintre cele mai vizibile noutăți pentru cumpărători este introducerea pașaportului digital de mediu al vehiculului. Acest document va fi oferit obligatoriu de producători la achiziția unei mașini noi și va conține informații detaliate despre impactul asupra mediului, precum emisiile de poluanți, consumul de combustibil sau energie, autonomia în cazul vehiculelor electrice și alți indicatori relevanți.

Accesul la aceste date va fi digital, fie prin cod QR, fie direct din sistemul de bord al mașinii, facilitând transparența și compararea vehiculelor. De asemenea, documentul va putea fi util pe piața second-hand, unde cumpărătorii vor putea verifica rapid istoricul și performanțele de mediu ale unui autoturism înainte de achiziție.

Pentru mașinile electrice, Euro 7 introduce și o serie de noutăți importante legate de baterii. Este pentru prima dată când este impusă o garanție minimă a capacității bateriei de tracțiune. Producătorii vor trebui să asigure că, după 5 ani sau 100.000 de kilometri, bateria păstrează cel puțin 80% din capacitatea inițială, iar după 8 ani sau 160.000 de kilometri, minimum 72%.

Aceste reguli sunt menite să reducă temerile legate de degradarea rapidă a bateriilor și costurile ridicate de înlocuire, mutând o parte din responsabilitate către producători.

În plus, va deveni obligatoriu și un test de autonomie în condiții de iarnă pentru vehiculele electrice. Conform informațiilor citate din surse de specialitate, mașinile vor fi testate la o temperatură de minus 7 grade Celsius, iar rezultatele privind autonomia reală în aceste condiții vor trebui publicate de producători.

Până acum, valorile oficiale de autonomie erau stabilite în condiții de laborator, ceea ce ducea adesea la diferențe semnificative față de utilizarea reală pe timp de iarnă. Noua procedură standardizată urmărește să ofere cumpărătorilor informații mai realiste și mai utile.

Per ansamblu, reforma Euro 7 reprezintă o schimbare majoră pentru piața auto europeană, afectând atât vehiculele cu motoare termice, cât și pe cele electrice, iar o bună parte a industriei auto le privește într-un mod critic.

Producătorii și organizațiile din sector subliniază faptul că noile cerințe vor crește semnificativ costurile de producție, ceea ce s-ar putea reflecta în prețuri mai mari pentru consumatori. În special introducerea pașaportului digital de mediu și a testelor suplimentare este considerată o povară administrativă și tehnică suplimentară.

Criticii mai atrag atenția că standardele mai stricte ar putea încetini tranziția către mobilitate accesibilă, în special pe segmentul mașinilor noi de buget. Există temeri că o parte dintre producători vor transfera costurile către cumpărători sau vor reduce oferta de modele entry-level, ceea ce ar putea afecta accesibilitatea autoturismelor noi pe piața europeană.

De asemenea, unele voci din industrie susțin că implementarea rapidă a acestor reguli ar putea pune presiune pe lanțurile de producție deja afectate de alte reglementări și tranziția către mașini electrice.