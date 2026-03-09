Prima benzinărie care limitează alimentarea la doar 30 de litri pe zi a decis să impună restricția pentru clienții care vin să cumpere benzină sau motorină, măsura fiind aplicată în localitatea Ocseny din județul Tolna, în sudul Ungariei. Hotărârea a surprins atât șoferii obișnuiți, cât și firmele din zonă, care depind de alimentarea constantă cu combustibil.

Stația de alimentare a anunțat limitarea cantității de carburant printr-un mesaj adresat clienților, în care se menționează că decizia a fost luată „din cauza situației actuale”scrie dailynewshungary. Cu toate acestea, reprezentanții benzinăriei nu au oferit informații suplimentare despre contextul concret care a determinat introducerea acestei măsuri, potrivit presei maghiare.

Decizia a provocat nedumerire în rândul clienților, deoarece restricții similare nu sunt aplicate în alte stații din apropiere. În lipsa unor explicații oficiale, mulți șoferi încearcă să înțeleagă dacă măsura este temporară sau dacă există riscul ca ea să fie extinsă și la alte benzinării din regiune.

Situația este cu atât mai surprinzătoare cu cât, la nivel național, autoritățile și reprezentanții industriei petroliere nu au semnalat o criză a combustibililor sau probleme majore de aprovizionare.

Limitarea impusă de prima benzinărie care limitează alimentarea la doar 30 de litri pe zi creează dificultăți serioase pentru agricultorii din zonă, mai ales în contextul în care lucrările agricole de primăvară au început deja și necesită cantități mari de motorină.

Un fermier local a explicat că măsura face aproape imposibilă alimentarea eficientă a utilajelor agricole.

„Tractorul meu are un rezervor de 130 de litri, ceea ce înseamnă că ar trebui să vin de mai multe ori la benzinărie doar ca să îl umplu”, a spus acesta.

Agricultorul a subliniat că perioada de primăvară este una dintre cele mai aglomerate din an pentru ferme, iar consumul de combustibil crește semnificativ în această perioadă. În aceste condiții, restricția de 30 de litri pe zi poate duce la întârzieri în lucrări și la costuri suplimentare.

Din cauza acestor dificultăți, mai mulți fermieri din regiune iau deja în calcul să se alimenteze la alte stații din apropiere, care nu au introdus limitări similare.

În pofida situației create la nivel local, reprezentanții industriei petroliere afirmă că, la nivel național, aprovizionarea cu combustibil rămâne stabilă și nu există semne ale unei crize de carburant.

Potrivit Asociației Ungare a Petrolului, companiile membre dispun în continuare de rezerve suficiente, iar în majoritatea benzinăriilor din țară nu au fost raportate cozi sau probleme de aprovizionare.

Reprezentanții organizației explică însă că anumite stații mai mici pot resimți presiuni temporare asupra stocurilor, mai ales în perioadele în care cererea de motorină crește. Un astfel de moment este începutul sezonului agricol de primăvară, când activitățile agricole determină un consum mai mare de combustibil.

În aceste condiții, limitarea impusă de o stație locală ar putea avea legătură cu gestionarea propriilor stocuri, chiar dacă la nivelul întregii țări nu există o penurie de carburant.

Contextul pieței energetice din Ungaria este influențat și de situația rafinăriei operate de grupul MOL la Szazhalombatta, una dintre cele mai importante unități de procesare a petrolului din regiune.

Rafinăria funcționează în prezent la aproximativ 70% din capacitate, după ce au fost necesare lucrări de reparații în urma unui incendiu produs anterior. Cu toate acestea, specialiștii din industrie spun că reducerea temporară a producției nu a afectat aprovizionarea cu combustibil la nivel național.

Analiștii avertizează însă că alți factori ar putea influența evoluția pieței în perioada următoare. Creșterea prețurilor globale la petrol și deprecierea forintului pot duce la majorarea costurilor pentru benzină și motorină în lunile următoare.

Aceste evoluții ar putea pune presiune suplimentară asupra pieței combustibililor și ar putea determina unele stații de alimentare să adopte măsuri preventive pentru a gestiona mai atent stocurile disponibile.