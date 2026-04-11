Reprezentanții companiei Rețele Electrice Muntenia au precizat că întreruperile sunt necesare pentru a asigura funcționarea corectă a rețelei și pentru a preveni eventuale avarii.

Intervențiile sunt planificate în perioada 13-19 aprilie 2026 și vor avea loc pe parcursul mai multor zile, în intervale orare stabilite.

În București, lucrările sunt programate joi, 16 aprilie. În Sectorul 1 vor fi afectate strada Tache Ionescu și zona Mendeleev, între străzile Tache Ionescu și George Enescu, în intervalul 09:00 – 17:00.

Tot în aceeași zi, în Sectorul 6, întreruperi vor viza strada Valea Cascadelor și zonele adiacente, inclusiv străzile Oboga și Vulpeni, în același interval.

În județul Ilfov, lucrările sunt distribuite pe mai multe zile.

Marți, 14 aprilie, sunt programate întreruperi în Ciorogârla, pe DJ602, nr. 64A, precum și pe străzile Adunați, Zoe Samurcași, A.I. Cuza și zonele adiacente, între orele 09:00 – 17:00.

Miercuri, 15 aprilie, vor fi afectate mai multe zone din Corbeanca, respectiv străzile Spicului, Sportului, Molidului, Astrelor, Aleea Veronica și alte străzi din apropiere.

În aceeași zi, întreruperi sunt programate și în Snagov, pe străzile Snagov, Gladiolelor, Mesteacănului, Alunului, Stejarului, Bradului, Gorunului, Castanilor, Pinului, Salciei și zonele adiacente, în intervalul 09:00 – 17:00.

Joi, 16 aprilie, lucrările continuă în Ghermănești, unde vor fi afectați inclusiv agenți economici, printre care APA ȘI CANAL, pe strada Oituz.

În aceeași zi, întreruperi sunt programate și în Ciofliceni, pe străzile Alexandru Ioan Cuza, Bogdan Vodă, șoseaua Ciofliceni, Avram Iancu, Șerban Cantacuzino, Ioan Vodă, Dimitrie Cantemir și Voievod Glad, dar și pe străzile adiacente.

Tot joi, în Găneasa, întreruperile vor avea loc pe străzile Pescariei, Rezervorului și Prelungirea Kontzebue, însă într-un interval diferit, între orele 10:00 – 16:00.

Vineri, 17 aprilie, sunt vizate zone din Tâncăbești, unde vor fi afectați agenți economici precum IDEAL RESIDENCE TÂNCĂBEȘTI și MARINA PORT TÂNCĂBEȘTI, dar și străzile din apropiere, în intervalul 09:00 – 17:00.

Reprezentanții companiei subliniază că aceste întreruperi sunt planificate și fac parte din lucrările necesare pentru menținerea siguranței și capacității de alimentare a rețelei electrice pe termen lung.

Intreruperi programate 13.04.2026 - 19.04.2026

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis un mesaj înainte de Paște dedicat angajaților din sistemul energetic care lucrează și în perioada sărbătorilor. El a arătat că, în timp ce mulți oameni sunt acasă alături de familie, există persoane care își desfășoară activitatea zi și noapte pentru a menține funcționarea sistemului.

„În aceste zile, gândul meu se îndreaptă şi către cei care nu se opresc nici de sărbători. În timp ce mulţi dintre noi suntem acasă, alături de familie, sunt oameni care sunt la datorie şi acum, zi şi noapte, indiferent că este zi de lucru sau sărbătoare, iarnă cu viscol sau vară cu caniculă. Sunt oamenii care ţin sistemul energetic în funcţiune, iar munca lor, chiar dacă nu se vede de fiecare dată, se simte în fiecare casă”, afirmă, sâmbătă, ntr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Ministrul a subliniat că munca acestora este esențială, chiar dacă nu este mereu vizibilă, deoarece impactul ei se resimte în fiecare locuință. El le-a mulțumit pentru efortul constant și dedicare și le-a transmis urări de sărbători liniștite, cu sănătate și pace.