Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, a reacționat dur la discuțiile tot mai frecvente din spațiul public european privind eliminarea dreptului de veto al statelor membre, idee susținută de unele voci nemulțumite în special de de poziția pro-rusă a Ungariei.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a avertizat că o astfel de măsură ar putea avea consecințe grave asupra viitorului Uniunii Europene.

Daniel Funeriu a transmis că susținătorii unei Europe unite trebuie să înțeleagă importanța dreptului de veto, subliniind că eliminarea acestuia ar echivala cu o lovitură fatală pentru Uniunea Europeană, pe care o consideră cea mai evoluată construcție politică din istorie.

El a explicat că numeroase state membre au renunțat, de-a lungul timpului, la o parte semnificativă din suveranitate în favoarea instituțiilor de la Bruxelles tocmai pentru că au beneficiat de garanția acestui drept.

Fostul ministru a argumentat că, în lipsa veto-ului, deciziile esențiale ar ajunge să fie luate de funcționari europeni, inclusiv în domenii sensibile ce țin de suveranitatea națională.

În opinia sa, acest lucru ar alimenta rapid sentimentele anti-europene, mai ales în situațiile în care deciziile adoptate la nivel comunitar nu ar corespunde intereselor sau așteptărilor naționale.

În continuarea mesajului, Funeriu a atras atenția că dezbaterea privind eliminarea veto-ului este adesea simplificată și promovată de persoane care nu înțeleg pe deplin mecanismele democratice europene. El a sugerat că o lectură atentă a Tratatului Uniunii Europene ar evidenția rolul esențial al acestui mecanism în funcționarea blocului comunitar.

De asemenea, fostul ministru a invocat ideea potrivit căreia problemele complexe sunt înțelese și rezolvate de un număr restrâns de oameni, subliniind că majoritățile indică mai degrabă măsuri acceptabile decât soluții optime.

În acest context, el a reiterat că Uniunea Europeană are menirea de a permite statelor să realizeze împreună mai mult decât ar putea individual, fără a uniformiza identitatea culturală, politică sau ideologică a acestora, cum făcea Uniunea Sovietică.

În final, Daniel Funeriu a avertizat că eliminarea dreptului de veto ar putea transforma Uniunea Europeană într-o structură rigidă, comparabilă cu modele politice centralizate din trecut.

El a indicat foarte clar și ce spune Articolul 31 din Tratatul Uniunii în astfel de situații de criză. Textul prevede că, în situația în care un stat membru al Consiliului invocă motive esențiale de politică națională și anunță că se va opune unei decizii ce ar urma să fie adoptată cu majoritate calificată, procedura de vot este suspendată.

În acest context, Înaltul Reprezentant are rolul de a identifica, prin consultări directe și apropiate cu statul respectiv, o soluție care să fie acceptabilă pentru acesta.

Dacă aceste demersuri nu conduc la un compromis, Consiliul poate decide, prin vot cu majoritate calificată, să trimită chestiunea către Consiliul European. Acesta din urmă este chemat să analizeze situația și să adopte o decizie finală, însă doar în condiții de unanimitate.

„Opriți nebunia cu „eliminarea dreptului de veto al unei țări în Uniunea Europeană”! Pro-europenii puternici, așa cum sunt eu, înțelegem că ziua în care acest drept va fi eliminat este ziua în care s-ar semna condamnarea la moarte a Uniunii Europene, care în acest moment este cea mai evoluată construcție politică din istorie. Fără a intra în detalii: 1) țările membre, după ce (multe dintre ele) au luptat secole pentru independență, au renunțat la o mare parte din suveranitate în favoarea Bruxelles-ului tocmai pentru că au siguranța dreptului de veto! 2) Dacă se elimină dreptul de veto, țările membre ar lăsa la mâna unor conțopişti decizii capitale, inclusiv în „domeniile regaliene”. Nu trebuie să fii laureat Nobel pentru a înțelege că acest lucru va duce urgent la creşterea sentimentului anti-UE de fiecare dată când ceva nu „merge” la nivel național. 3) Nu mai mergeți după fentă, ascultându-i pe cei care nu înțeleg mare lucru despre ce este democrația şi citiți Tratatul privitor la Uniunea Europeană. O să înțelegeți exact ce document fantastic este şi de ce dreptul de veto e central construcției Uniunii Europene*. 4) De la Descartes încoace, deci de vreo 4 secole, ştim că „cu cât o problemă e mai dificilă, cu atât mai puțini oameni sunt capabili să o înțeleagă şi să o rezolve”. Da, oameni buni, majoritățile vă spun ce măsuri sunt acceptabile, nu ce măsuri sunt optime! Menirea Uniunii Europene este să facă, împreună, mai mult decât ar putea să facă fiecare țară. Uniunea Europeană încurajează diversitatea opțiunilor şi nu are vocația să aplatizeze cultural, ideologic şi politic aspirațiile țărilor membre. Uniunea Sovietică avea această vocație, iar Uniunea Europeană nu este Uniunea Sovietică, este exact opusul! În concluzie: cei care -unii bine intenționați, dar neştiutori- cer eliminarea dreptului la veto vor, cu bună ştiință sau nu, să transforme Uniunea Europeană în uniunea sovietică. Trebuie să îi oprim, pentru că altminteri vor hrăni bazinul electoral al descre1eraț1l0r care nu vor România cu fața spre vest! *Iată ce ni se spune, foarte înțelept, în Articolul 31: „În cazul în care un membru al Consiliului declară că, din rațiuni vitale de politică națională pe care le prezintă, are intenția să se opună adoptării unei decizii cu majoritate calificată, nu se trece la vot. Înaltul Reprezentant caută, în strânsă consultare cu statul membru implicat, o soluție acceptabilă pentru acesta. În absența unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita Consiliului European să se pronunțe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în unanimitate a unei decizii.” ”, scrie Daniel Funeriu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Consiliului Uniunii Europene, instituția își exercită funcțiile utilizând trei sisteme de vot distincte:

Majoritatea calificată – Acesta este sistemul de vot implicit, prin care deciziile sunt luate recurgându-se la modalitatea de vot a „dublei majorități”.

Unanimitatea – Aceasta se aplică unui număr limitat de domenii sensibile, în care fiecare stat membru are drept de veto.

Majoritatea simplă – Aceasta se aplică în principal deciziilor procedurale.

Privind cel de-al doilea sistem de vot, Consiliul trebuie în voteze în unanimitate într-o serie de chestiuni pe care statele membre le consideră sensibile. În aceste cazuri, fiecare stat membru are drept de veto. În cazul votului cu unanimitate, abținerea nu împiedică luarea unei decizii.

Unanimitatea se aplică, de exemplu, în cazurile următoare: