Activele fondurilor de pensii private din România au continuat să crească accelerat în 2025, atingând în noiembrie pragul de 202 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere anuală de 29%, arată George Moț pe pagina sa de Facebook.

Acesta adaugă că evoluția este susținută atât de contribuțiile regulate ale participanților, cât și de performanța financiară excepțională înregistrată în primele 11 luni ale anului, cu un profit de 26,66 miliarde de lei – cu 40% mai mare decât precedentul record stabilit în 2023.

”Activele totale ale fondurilor de pensii private ajung în noiembrie la 202 miliarde lei (creștere de 29% în 2025). Creșterea este alimentată atât de contribuțiile virate de participanți, dar și de profitul record obținut în primele 11 luni ale anului de 26,66 miliarde de lei. Profitul este cu 40% mai mare decât precedentul record (19 miliarde de lei obținut în 2023)”, se arată pe pagina oficială a acestuia de Facebook.

În ceea ce privește plățile efectuate către beneficiari, luna octombrie a înregistrat un nivel de 410 milioane de lei, ușor mai redus decât maximul atins în septembrie, în scădere cu 8%.

Totuși, plățile eșalonate au continuat să câștige teren, reprezentând 37,4% din totalul sumelor plătite, comparativ cu 34,8% în luna precedentă.

Creșterea acestui tip de plată este legată de introducerea contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) la plata pensiilor, măsură aplicată începând cu august. Pentru comparație, în iulie plățile eșalonate reprezentau doar 20% din total.

”Din punct de vedere al plăților efectuate, ultimele date publicate pentru luna octombrie arată că nivelul acestora (410 mil. lei) a scăzut cu 8% față de maximul atins în luna septembrie. Plățile eșalonate continuă să câștige teren, însumând 37,4% din valoarea plăților (față de 34,8% cu o lună în urmă). Această creștere a plăților eșalonate vine ca urmare a introducerii din luna august a CASS la plata pensiilor (în iulie plățile eșalonate reprezentau 20% din totalul plăților)”, adaugă acesta.

În prezent, aproximativ 8,44 milioane de participanți dețin active nete de aproape 195 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o medie de 23.097 lei pe participant.

În luna noiembrie, 55% dintre aceștia au efectuat contribuții, însumând 1,89 miliarde de lei, echivalentul unei contribuții medii de 408 lei.

Deși plățile totale au scăzut la 388 milioane de lei, plățile eșalonate au crescut de la 136 la 143 milioane de lei. În paralel, valoarea medie a plății a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 37.805 lei.