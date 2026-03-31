Premierul Ilie Bolojan a oferit noi informații despre planul Guvernului României de a limita efectele creșterii prețurilor la carburanți, generate de războiul din Iran.

Într-un interviu acordat ProTV, el a explicat că măsurile vizează reducerea accizei la motorină și sprijin direct pentru transportatori și agricultori, fiind concepute pentru a proteja cetățenii și economia. Strategia, a subliniat premierul, va fi aplicată gradual și va fi ajustată periodic în funcție de evoluția pieței internaționale a petrolului.

Premierul a explicat că blocarea Strâmtorii Ormuz, principalul flux de transport al petrolului la nivel global, ca urmare a conflictului militar din Iran, a provocat perturbări majore în aprovizionarea internațională cu țiței și motorină.

În consecință, prețurile la combustibili au înregistrat creșteri semnificative, cu peste 40-50% față de nivelurile anterioare, iar barilul de țiței a urcat de la aproximativ 70 de dolari la peste 100 de dolari.

„Datorită războiului din Iran, fluxurile de aprovizionare globale cu țiței, cu motorină în principal au fost perturbate puternic și practic cel mai important flux de transport, cel prin Strâmtoarea Ormuz, este în momentul de față blocat. Ca atare, în toată lumea, prețurile la combustibili au crescut, iar creșterea pe piețele internaționale este de 40-50% și vedem că de la 70 de dolari un baril de țiței, acum este la peste 100 de dolari”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a menționat că volatilitatea rămâne ridicată și nu există certitudini privind durata crizei sau nivelul la care se vor stabiliza prețurile, motiv pentru care intervențiile guvernamentale vor fi implementate treptat, în pași consecutivi.

Prima măsură adoptată a fost limitarea adaosurilor comerciale practicate de comercianți la nivelul mediu din anul precedent, pentru a preveni speculațiile.

Premierul a explicat pentru ProTV că efectele acestei decizii vor fi vizibile în piață începând cu data de 1 aprilie 2026 și că aceasta reprezintă un prim pas concret al Guvernului pentru a tempera scumpirile.

Măsura a fost adoptată săptămâna precedentă și urmărește să stabilizeze prețurile la pompă în perioada imediat următoare.

„Am limitat adaosurile la nivelul mediu de anul trecut, pentru a nu se putea specula în această perioadă, și această măsură, chiar dacă a fost adoptată de săptămâna trecută, va intra de mâine în vigoare și e posibil să avem un prim efect legat de prețurile la combustibili din piață”, a explicat premierul Ilie Bolojan.

Un alt element central al planului guvernamental vizează sectoarele transporturilor și agriculturii, considerate vitale pentru economie. Ilie Bolojan a explicat că transportatorii vor beneficia de decontarea unei treimi din acciză, în timp ce fermierii vor fi aproape complet scutiți de această taxă.

Potrivit premierului, scopul măsurilor este de a susține sectoarele critice afectate de creșterea prețurilor la motorină și de a proteja activitatea economică și stabilitatea producției agricole.

„Am venit cu un pachet de sprijin pentru transportatori, suplimentar, în care practic o treime din acciză li se decontează, iar celor din agricultură, practic, nu mai plătesc acciza, plătind o sumă infimă, în așa fel încât cele două sectoare importante, transporturile și agricultura să fie susținute”, a explicat premierul.

Întrebat de ce schema se concentrează pe motorină, Ilie Bolojan a arătat că acest tip de carburant acoperă aproximativ 75% din consumul total de combustibili din România și a înregistrat cele mai mari creșteri internaționale, de aproximativ 70%.

În plus, a subliniat că România are avantajul de a rafina întreaga cantitate de benzină necesară intern și de a fi exportatoare, ceea ce face ca intervențiile guvernamentale să fie prioritizate pentru motorină.

Totuși, premierul a declarat că nu exclude posibilitatea unor măsuri suplimentare pentru benzină, însă numai dacă evoluțiile pieței vor impune acest lucru.

„Având în vedere faptul că 75% din consumul de combustibil din România este acoperit de motorină, am considerat că, având în vedere că aici, la motorină au fost creșterile mult mai mari, creșterile la motorină au fost de aproximativ 70% pe piața internațională, în timp ce la benzină au fost mult mai mici. (…) Noi avem și un avantaj ca țară, pentru că ne rafinăm practic toată cantitatea de benzină în România, noi fiind o țară exportatoare de benzină pentru țările din jur”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul Bolojan a explicat că reducerea TVA la combustibili a fost exclusă din opțiuni, deoarece ar fi generat complicații în relația cu Comisia Europeană, în contextul procedurii de deficit excesiv, și ar fi riscat deschiderea unei proceduri de infringement.

În opinia sa, esențial este rezultatul final pentru consumator, adică prețul efectiv plătit la pompă, indiferent de mecanismul folosit pentru reducere.

„Această discuție legată de reducerea TVA a fost scoasă din calcul datorită faptului că avem un deficit excesiv în România. În cadrul acestei proceduri de reducere a deficitului excesiv avem niște angajamente legate de menținerea TVA la anumite cote, iar reducerea de TVA ar fi creat o procedură de infringement cu Comisia Europeană, care ne-ar fi redeschis discuțiile legate de stabilitatea bugetară. (…) La final contează ceea ce plătești (…) nu metoda folosită este cea mai importantă problemă, ci rezultatul”, a spus șeful Guvernului.

Ilie Bolojan a mai precizat că schema de sprijin nu este fixă, ci va fi reevaluată la intervale de 10-15 zile, în funcție de evoluția situației internaționale.

Dacă această criză se va încheia mai devreme decât estimările, măsurile vor fi retrase, iar în cazul unei agravări a situației, sprijinul va fi extins.