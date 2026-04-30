Aeroportul Internațional Henri Coandă introduce o schimbare operațională majoră, care vizează direct modul în care pasagerii achită serviciile suplimentare. Măsura se aplică exclusiv în cadrul Aeroportul Internațional Henri Coandă și vizează etapele critice ale procesului de îmbarcare.

Începând de luna viitoare, pasagerii nu vor mai putea plăti în numerar excedentele de bagaje sau alte taxe percepute la ghișeele de check-in și la porțile de îmbarcare. Toate aceste servicii vor fi achitate exclusiv prin metode electronice.

Plățile vor putea fi realizate doar cu card bancar sau prin tehnologii contactless, în linie cu standardele aplicate pe aeroporturile internaționale. Implementarea este coordonată de Compania Națională Aeroporturi București, administratorul infrastructurii aeroportuare din Capitală.

Pe lângă digitalizarea serviciilor, Aeroportul Internațional Henri Coandă introduce facilități suplimentare pentru pasageri, prin instalarea unor stații moderne de apă potabilă. Sistemul este implementat atât la Aeroportul Internațional Henri Coandă, cât și la Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu.

În total, au fost instalate 10 stații de apă conectate la rețeaua internă a aeroportului. Acestea sunt amplasate în zonele publice și în cele securizate, inclusiv la porțile de îmbarcare și în zona de sosiri.

„Am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât, din februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură, iar începând din luna aprilie, sunt funcționale stațiile de apă de la care pasagerii își pot încărca sticlele”, a declarat Directorul General al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Alimentarea cu apă se realizează prin foraje proprii de mare adâncime, distribuite printr-o rețea de aproximativ 23 de kilometri de conducte în interiorul aeroportului.

Aeroportul Internațional Henri Coandă își adaptează infrastructura în funcție de fluxul de pasageri și de utilizarea efectivă a serviciilor. Stațiile de apă sunt echipate cu contoare care înregistrează numărul de sticle umplute, datele fiind utilizate pentru optimizarea amplasării.

În paralel, în Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu a fost deja instalată o stație de apă potabilă, urmând ca numărul acestora să crească în zonele cu trafic intens.

„Trebuie să venim mereu în întâmpinarea nevoilor și solicitărilor pasagerilor. Aceasta este una dintre prioritățile mele și consider că Aeroportul Henri Coandă trebuie să se schimbe radical și să atingă standardele internaționale de confort și funcționalitate”, a precizat Directorul General al CNAB, Bogdan Mîndrescu.

Aeroportul Internațional Henri Coandă se înscrie într-un context legislativ mai amplu, care vizează accesul gratuit la apă potabilă în instituții publice și infrastructuri de transport.

Un proiect anunțat anterior prevede că aeroporturile, gările, stațiile de metrou, dar și spitalele sau școlile vor avea obligația de a asigura apă potabilă gratuită pentru utilizatori.

Inițiativa vine după respingerea unei propuneri legislative care prevedea plafonarea prețurilor pentru apa îmbuteliată. Argumentul principal invocat a fost că legislația actuală permite deja accesul gratuit la apa de la robinet, disponibilă la cerere în unitățile de alimentație publică.

