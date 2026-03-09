Ministerul Educației și Cercetării a informat că unitățile de învățământ preuniversitar pot obține statutul de școală-pilot începând cu anul școlar 2026-2027, dacă vor fi incluse în rețeaua de unități-pilot aprobată prin ordin de ministru.

„În anul şcolar 2026 – 2027, unităţile de învăţământ preuniversitar pot primi statutul de şcoală-pilot, cu condiţia înscrierii în reţeaua de unităţi-pilot ce va fi aprobată prin ordin de ministru, până la data de 30 iulie 2026″, informează MEC.

Dobândirea acestui statut se realizează în baza Ordinului de ministru nr. 4.575/03.06.2024, care stabilește metodologia-cadru pentru înființarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar autorizate cu statut de unități-pilot.

Potrivit ministerului, unitățile de învățământ interesate pot transmite aplicațiile în perioada 16 martie – 29 mai 2026.

Evaluarea proiectelor de pilotare va fi realizată în termen de 30 de zile de la depunerea aplicației, iar rezultatele vor fi publicate în cel mult 30 de zile de la finalizarea analizei.

Contestațiile pot fi depuse în termen de două zile lucrătoare de la primirea rezultatului, iar soluționarea acestora se va face în cinci zile lucrătoare.

Ulterior, ordinul de ministru pentru includerea unităților în rețeaua de școli-pilot va fi emis în termen de 20 de zile de la comunicarea rezultatului final al evaluării.

Ministerul Educației a precizat că toate aplicațiile trebuie trimise în format electronic la adresa pilotare@edu.gov.ro.

Unitățile de învățământ pot propune diverse tipuri de proiecte inovatoare, printre care:

-introducerea unor noi modele de management școlar, inclusiv soluții alternative de finanțare;

-inovații curriculare și modificări la nivelul ariilor curriculare;

-metode diferite de organizare și predare a disciplinelor din trunchiul comun;

-modele noi pentru dezvoltarea carierei didactice, inclusiv programe de mentorat;

-variante alternative de organizare a programului școlar;

-colaborări inovatoare între școli, universități, ONG-uri sau mediul economic.

Aceste parteneriate pot contribui la dezvoltarea practicii pedagogice, la orientarea în carieră a elevilor și la oferirea unor servicii suplimentare, precum consilierea psihologică sau terapia logopedică.

Ministerul Educației subliniază că participarea într-o unitate cu statut de școală-pilot nu va afecta drepturile elevilor sau ale preșcolarilor.

„Elevilor/Preşcolarilor/Antepreşcolarilor care învaţă în şcolile-pilot nu le sunt afectate/restrânse drepturile stabilite prin documentele legale în ceea ce priveşte accesul la educaţie, evaluare, transfer, participare la evaluări şi examene naţionale”, precizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Programul școlilor-pilot are rolul de a testa soluții educaționale inovatoare care, dacă se dovedesc eficiente, pot fi extinse ulterior la nivelul întregului sistem de învățământ.