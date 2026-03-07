Expunerea de motive a ordonanței vorbește fără echivoc despre „disfuncționalități sistemice”, „proceduri excesiv birocratice” și „structuri de personal insuficient adecvate nevoilor reale ale cetățenilor”.

Dincolo de reducerea personalului și optimizarea costurilor, OUG aduce o schimbare semnificativă: stabilește formal compartimentele suport — financiar-contabilitate, achiziții, resurse umane, juridic, audit, IT, comunicare și logistică — și permite ordonatorilor principali de credite să preia aceste funcții integral sau parțial de la instituțiile subordonate.

Practic, legea creează cadrul legal pentru centralizarea funcțiilor suport, însă rămâne nevoie de un model operațional concret pentru implementare fără blocarea activității administrației. Acest model există deja și este reprezentat de conceptul de centru de servicii partajate.

Conceptul este simplu: în loc ca fiecare primărie, spital sau școală să aibă propriile departamente de contabilitate, salarizare, achiziții sau IT, aceste funcții sunt consolidate într-o structură comună, cu procese standardizate și sisteme integrate. Centrul de servicii devine un „furnizor intern” pentru mai multe instituții – de exemplu, pentru toate primăriile dintr-un județ.

Centrele de servicii partajate funcționează de trei decenii în administrația publică din țări precum Canada, Suedia, Estonia sau Polonia, iar rezultatele confirmă eficiența modelului.

Diferența esențială față de o simplă tăiere de posturi este că acest model nu reduce calitatea serviciilor, ci o crește. Angajații se specializează, procesele se standardizează, erorile scad, iar instituțiile deservite se pot concentra pe misiunea lor de bază.

Un studiu de caz

Un studiu preliminar pe care l-am realizat recent la nivelul unui județ din România demonstrează că modelul este direct aplicabil și în țara noastră.

Analiza a vizat peste 100 de localități, cu o populație totală de peste 500.000 de locuitori. Datele publice disponibile ne-au permis să facem o evaluare detaliată a 67 dintre aceste unități, reprezentând 90% din populația județului. În cadrul lor, am identificat circa 3.000 de angajați, dintre care 266 în funcția financiar-contabilă și 88 în resurse umane.

În zona financiar-contabilă, între 60% și 70% din procese au potențial de centralizare. Din cele 266 de posturi, între 90 și 100 de roluri ar putea fi preluate de un centru de servicii, cu o creștere a productivității de 20–30% după primul an și o reducere a costurilor pe termen lung de 30–40%.

În zona de resurse umane, aproximativ 70 din cele 88 de roluri ar putea fi centralizate, cu creșteri de productivitate similare. Decalajul față de practica internațională este grăitor: raportul actual la nivelul unităților din județ este de 1 specialist HR la 30 de angajați, în timp ce în mediul privat standardul este de 1 la 150, sau chiar 1 la 200–300 pentru salarizare și administrare personal.

Este exact tipul de „suprapunere funcțională din compartimentele suport” pe care expunerea de motive a OUG o identifică drept sursă de „cheltuieli de personal excesive”.

Pentru centralizarea funcțiilor suport, propunem un model de implementare gradual, construit pentru a reduce rezistența la schimbare și a valida rezultatele pas cu pas.

Pasul 1: Clustere voluntare, ca proiect-pilot. Un grup de 4-6 localități vecine formează un cluster și partajează voluntar funcțiile de contabilitate, salarizare și administrare personal printr-un centru comun. Consiliul județean asumă rolul de facilitator și sursă de finanțare inițială. Succesul demonstrat devine cel mai bun argument pentru extindere.

Pasul 2: Centru de servicii la nivel județean. După validarea modelului, se creează un centru unic organizat ca instituție publică. Obligativitatea participării se implementează gradual, funcție cu funcție. Avantajele devin mai vizibile: economii de scară, standardizare completă, o singură platformă IT și acces egal la expertiză pentru toate localitățile.

Pasul 3: Externalizare selectivă. După minimum 12-18 luni de funcționare stabilă, funcții precum procesarea salariilor sau infrastructura IT pot fi transferate către furnizori externi specializați, păstrând integral guvernanța și controlul intern. Funcțiile sensibile (contabilitatea, raportarea financiară, achizițiile publice) rămân interne.

Este demn de remarcat că OUG introduce deja instrumente care facilitează exact acest tip de abordare: posibilitatea centralizării compartimentelor suport la nivelul ordonatorului principal de credite, programul multianual de finanțare a consorțiilor administrative în baza jalonului 310 din PNRR, obligația înregistrării tuturor UAT-urilor în Sistemul Național Electronic de Plată Online și chiar posibilitatea externalizării serviciilor de colectare a creanțelor bugetare locale.

Ordonanța de Urgență recent adoptată face un lucru necesar forțând reducerea unui aparat administrativ supradimensionat. Dar tăierea liniară a posturilor, fără o alternativă structurală, riscă să afecteze tocmai comunitățile care au cel mai mult nevoie de servicii publice funcționale, respectiv primăriile mici din mediul rural, fără resurse umane calificate. Centrele de servicii partajate oferă exact această alternativă. Ele permit reducerea numărului de posturi fără a reduce calitatea serviciilor.

România nu mai are luxul de a amâna reforma administrației publice. Deficitul bugetar, angajamentele europene și presiunea asupra serviciilor publice locale cer soluții imediate, dar și sustenabile. Tăierile de posturi pot produce economii pe termen scurt, dar fără o reorganizare structurală, riscă să afecteze tocmai comunitățile care au cel mai mult nevoie de servicii publice funcționale, respectiv primăriile mici din mediul rural, fără resurse umane calificate.

Centrele de servicii partajate sunt un instrument validat internațional, iar studiile noastre arată că acestea pot genera atât creșteri de productivitate și de calitate a serviciilor, cât și economii pe termen lung. Iar OUG oferă deja cadrul legal în care un astfel de model ar putea fi implementat.

Următorul pas este primul cluster-pilot care să demonstreze, cu cifre reale, că administrația publică locală poate fi mai eficientă, mai profesionistă și mai aproape de cetățean — nu prin tăieri, ci prin reformă.