Buletinul se reînnoiește mai simplu în România. Potrivit explicațiilor oferite de Oana Gheorghiu, decizia a fost discutată cu Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și comunicată către toate punctele unde se emit cărțile electronice de identitate, astfel încât certificatul de naștere să nu mai fie solicitat la reînnoirea documentului.

Autoritățile au precizat că acest demers face parte dintr-un proces mai amplu de simplificare administrativă, în contextul în care au fost primite peste 4.000 de sesizări din partea cetățenilor pe diverse teme.

„S-a discutat cu Ministerul Afacerilor Interne, s-a comunicat către toate punctele în care se emit cărțile electronice de identitate și acest document nu mai este solicitat. Suntem în curs cu rezolvarea multor probleme. Am avut peste 4.000 de sesizări pe diferite teme”, a declarat Oana Gheorghiu pentru Digi24.

Schimbarea elimină o practică semnalată frecvent ca fiind inutilă, întrucât certificatul de naștere era solicitat la fiecare reînnoire a actului de identitate, deși fusese deja prezentat la prima emitere și nu suferă modificări în timp. Prin noua regulă, acest document nu mai este necesar în procesul standard de reînnoire a buletinului.

Există însă și o excepție. Persoanele care au dobândit cetățenia română înainte de 31 martie 2025 și care nu au obținut ulterior un act de identitate românesc vor trebui să prezinte certificatul de naștere la prima solicitare, conform informațiilor publicate pe platforma „Fără hârtie”.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat că platforma reprezintă un instrument eficient de dialog cu cetățenii și de identificare a problemelor reale din administrație. Ea a precizat că nu toate disfuncționalitățile pot fi rezolvate imediat, întrucât unele necesită digitalizare sau modificări de proceduri, însă există un dialog constant cu instituțiile implicate pentru soluționarea acestora.

„Eu cred că acest demers, «Fără hârtie», a fost unul extraordinar de bun, de dialog cu cetățenii și de a pune în fața autorităților nevoile reale cu care se confruntă oamenii. Și pe noi ne-a ajutat să împingem unele lucruri înainte. Nu înseamnă că toate se vor rezolva peste noapte, pentru că pentru unele e nevoie de digitalizare, de schimbare a unor proceduri, dar suntem în dialog cu multe instituții, cu care încercăm să rezolvăm problemele”, a mai spus Gheorghiu.

Platforma „Fără hârtie” a fost concepută pentru a permite cetățenilor să semnaleze situații birocratice considerate absurde și pentru a accelera procesul de modernizare a administrației publice. Executivul a explicat că procedura este una simplă: utilizatorii semnalează problema, sesizarea este analizată și publicată transparent, se lucrează împreună cu instituțiile responsabile pentru rezolvare, iar progresul poate fi urmărit în timp real.

Toate sesizările conforme sunt publicate și pot fi consultate public în funcție de instituție, tipul problemei sau localitate, ceea ce permite identificarea disfuncționalităților recurente la nivel sistemic. La fiecare 30 de zile, Guvernul centralizează 10 dintre cele mai frecvente probleme semnalate pe platforma oficială și le transmite instituțiilor competente prin Comitetul pentru e-guvernare și reducerea birocrației.

Selecția acestor probleme se face pe baza frecvenței sesizărilor, a impactului asupra cetățenilor și a tipului de soluție necesară, fie administrativă, fie legislativă. Măsura privind eliminarea certificatului de naștere din procedura de reînnoire a buletinului face parte din acest efort mai amplu de simplificare și digitalizare a serviciilor publice din România.