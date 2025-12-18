Noile funcționalități din aplicația CEC app permit clienților noi să parcurgă un proces de înrolare complet online, iar clienții existenți ai băncii să activeze Mobile Banking direct din aplicație.

„CEC Bank continuă strategia de digitalizare prin oferirea de soluții 100% digitale. Prin intermediul noii funcționalități, clienții noi sau existenți au posibilitatea activării serviciului de Mobile Banking simplu şi rapid, prin parcurgerea unor fluxuri de contractare direct din aplicaţie. Obiectivul nostru este acela de a simplifica relația clienților cu Banca, asigurând fluxuri rapide şi economie de timp. Vom continua digitalizarea serviciilor bancare prin aducerea altor produse și servicii bancare în zona de procesare pe parcurs 100% online”, a declarat Mugur Podaru, Director al Direcției Operațiuni la Distanță, CEC Bank.

Prin intermediul acestor fluxuri, utilizatorii pot accesa serviciile imediat după descărcarea aplicației din App Store, Google Play sau Huawei AppGallery. Ecranul principal de activare, denumit „Activează”, facilitează accesul rapid la opțiunile de înrolare și contractare pentru toate categoriile de clienți.

CEC Bank a gândit fluxurile digitale astfel încât fiecare categorie de utilizatori să identifice rapid opțiunea potrivită. Non-clienții pot accesa link-ul „Nu eşti client CEC Bank? Apasă aici”, aflat imediat sub titlul ecranului, pentru a începe procesul de înrolare complet online.

Clienții existenți, care dețin alte produse din portofoliul băncii, au la dispoziție butonul „Contractează CEC app” în bara orizontală de navigare situată în partea de jos a aplicației. Aceasta abordare facilitează accesul rapid la serviciile Mobile Banking, fără a fi nevoie de interacțiuni suplimentare cu unitățile bancare.

Activarea accesului la Mobile Banking se realizează după contractarea pachetului Visa Multicurrency, iar toate informațiile esențiale, precum beneficiile pachetului și pașii necesari pentru finalizarea fluxului, sunt prezentate încă din primele ecrane ale aplicației.

CEC Bank este cea mai veche instituție financiară din România, fondată în 1864, și deține cea mai extinsă rețea de sucursale din țară, cu peste 1.000 de unități teritoriale. Banca oferă servicii pentru persoane fizice, IMM-uri și corporații mari, prin unități bancare, ATM-uri și POS-uri, Mobile Banking (CEC app) și magazinul virtual CEC_IN, unde produsele și serviciile pot fi accesate complet online.

Mai multe informații despre produsele și serviciile CEC Bank pot fi obținute în orice unitate a băncii, apelând gratuit Serviciul suport clienți la 0.800.800.848 sau accesând www.cec.ro.

Grupul CEC Bank include, de la 27 iulie 2023, și Fondul de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), care preia responsabilitatea de a oferi garanții pentru credite și alte instrumente de finanțare destinate producătorilor agricoli și procesatorilor de produse agro-alimentare. FGCR funcționează prin resursele puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și reglementările în vigoare, iar detalii suplimentare sunt disponibile pe site.