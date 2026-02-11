Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care modifică modul în care pacienții asigurați interacționează cu sistemul medical. Actul normativ are ca scop asigurarea continuității actului medical și oferirea unei protecții suplimentare în situațiile în care diagnosticul sau tratamentul necesită confirmare.

Inițiativa legislativă vizează două direcții majore: responsabilizarea medicului curant și instituirea explicită a dreptului la a doua opinie medicală, decontată prin sistemul de asigurări de sănătate.

Una dintre cele mai importante prevederi stabilește obligația medicului curant de a direcționa și programa pacientul către următoarea consultație sau investigație necesară.

Textul legii prevede:

„Pacientul are dreptul de a fi direcţionat şi programat la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului, printr-un mecanism creat la nivelul unităţii medicale în care s-a desfăşurat consultaţia.”

Această modificare urmărește eliminarea situațiilor frecvente în care pacientul primește doar o recomandare generală și este nevoit să gestioneze singur programările, uneori cu întârzieri semnificative. Prin introducerea unui mecanism intern, unitatea medicală devine responsabilă de coordonarea traseului pacientului.

Legea consfințește dreptul tuturor persoanelor asigurate de a beneficia de o a doua consultație medicală, plătită prin sistemul public.

Documentul stabilește clar:

„Toate persoanele asigurate au dreptul la a doua consultaţie medicală, plătită de sistemul de asigurări medicale, cu scopul de a obţine a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate, dacă aceasta este justificată”

A doua opinie poate fi solicitată în special în cazurile în care există diagnostice grave, incertitudini medicale sau decizii terapeutice majore. Consultația se va baza pe analizele existente, iar investigațiile suplimentare pot fi recomandate dacă sunt considerate medical necesare.

Introducerea oficială a dreptului la a doua opinie medicală reprezintă o practică standard în multe sisteme sanitare europene. Măsura poate contribui la creșterea siguranței pacientului, la reducerea riscului de diagnostic eronat și la alegerea celui mai potrivit tratament.

Pentru pacienți, avantajul major este eliminarea presiunii financiare asociate unei consultații suplimentare, mai ales în situațiile sensibile.

Aplicarea noii legi ar putea genera o creștere a numărului de consultații de specialitate și o presiune suplimentară asupra ambulatoriilor. În același timp, autorii proiectului susțin că măsura poate reduce costurile generate de tratamente inadecvate sau intervenții evitate prin confirmarea diagnosticului.

Camera Deputaților, for decizional

Proiectul legislativ fusese anterior adoptat de Senat. Camera Deputaților a avut rol de for decizional, astfel că legea urmează să fie transmisă spre promulgare și publicare în Monitorul Oficial.

După intrarea în vigoare, prevederile vor deveni aplicabile în sistemul public de sănătate.