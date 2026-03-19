Fostul ministru de Finanțe a reacționat după acordul dintre PSD și PNL, afirmând că soluția găsită confirmă poziția social-democraților.

„Astăzi a înțeles și Bolojan că există bani pentru a sprijini persoanele vulnerabile! S-au gasit resurse pentru copiii cu dizabilități, pentru copiii din familiile sărace și pentru pensionarii cu venituri mici! PSD a apărat cu demnitate și determinare aceste categorii vulnerabile, împotriva USR, PNL și AUR, care s-au opus. Rușine pentru AUR pentru blocajul de ieri din Parlament! Rușine pentru PNL și USR pentru blocajul din Guvern de luni de zile,” a transmis Adrian Câciu.

Câciu consideră că responsabilitatea pentru întârzierea adoptării bugetului aparține în principal șefului Executivului.

„Dar principalul vinovat pentru acest blocaj rămâne premierul Bolojan! Dacă ar fi avut bună credință în dialogul cu partidele din Coaliție, adoptarea bugetului nu ar fi întârziat nepermis de mult!”

La rândul său, președintele PSD Neamț, Daniel Harpa, a transmis că măsurile sociale au fost susținute constant de partid.

„Mă bucur că toți liderii Coaliției au înțeles și au susținut, în cele din urmă, demersul responsabil al PSD pentru sprijinirea celor mai vulnerabili”, a declarat acesta.

Potrivit social-democraților, pachetul include ajutoare financiare pentru pensionarii cu venituri mici și creșteri de beneficii pentru copiii cu dizabilități.

Vicepreședintele PSD Marius Dunca a subliniat că măsurile propuse au un impact redus asupra bugetului, dar pot face diferența pentru milioane de români.

„Propunerile PSD sunt echilibrate din punct de vedere bugetar și absolut necesare din punct de vedere social. Discutăm despre măsuri care au un impact de 1,1 miliarde de lei, dintr-un buget de 737 de miliarde, adică sub 0,15%. Pentru stat este un efort redus, dar pentru oameni poate face diferența. Nu putem ignora efectele creșterii prețurilor. Echilibrul social trebuie să meargă mână în mână cu cel bugetar și PSD trebuie să fie un scut social care să îi protejeze pe oameni”, a afirmat acesta.

Marius Dunca a criticat și blocajele din Parlament, acuzând alianțe conjuncturale între partide.

„Susținerea acestor măsuri nu este un vot pentru PSD, ci pentru oameni. Din păcate, cu toții am fost dezamăgiți că PNL și USR au făcut front comun cu AUR și cu POT pentru a blocat aceste amendamente. Cei care au votat împotrivă au întors spatele pensionarilor, mamelor și copiilor. Cu toate astea, salut inițiativa liderilor Coaliției de a debloca dezbaterile și de a aproba măsurile de sprijin propuse de PSD. Guvernul trebuie să lucreze pentru oameni,” a mai spus Dunca.

După acordul politic, dezbaterile pe buget au fost reluate în Parlament, iar votul final ar putea avea loc în perioada imediat următoare.

Adoptarea bugetului pe 2026 rămâne esențială pentru stabilitatea economică și politică, în contextul tensiunilor recente din coaliția de guvernare.