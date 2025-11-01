După ședința Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul va decide până la sfârșitul lunii noiembrie dacă salariul minim va fi majorat sau nu.

Șeful Executivului a atras atenția că o eventuală creștere ar genera automat majorări și în sectorul public, pe care bugetul nu le-ar putea susține anul viitor.

Florin Manole a explicat că premierul a invocat și problema competitivității economiei, afectată de costurile tot mai mari la energie. El a spus că, potrivit punctului de vedere al prim-ministrului, aceste creșteri ar putea diminua marjele de profit și ar face unele companii mai puțin competitive.

„Are argumentele sale, crede că economia nu-și permite acum această creștere. Există și această teorie că anumite prețuri care au crescut pot face din economia românească o economie mai puțin competitivă. De exemplu, prețurile la energie. Și este adevărat, prețurile la energie au crescut. Prețurile la energie au impact în în economie și în cifrele de afaceri și în profiturile firmelor. Dar, deseori companiile private dau mai departe creșterile de prețuri în prețul final pe care îl găsește cetățeanul la raft”, a spus Florin Manole la Antena 3 CNN.

Ministrul Muncii a arătat că, deși premierul a decis amânarea deciziei, social-democrații consideră necesară o creștere a salariului minim. El a afirmat că acest pas ar proteja veniturile a aproximativ 1,7 milioane de români care trăiesc din salariul minim și ar compensa efectele inflației estimate pentru anul viitor.

Manole a precizat că PSD va continua să prezinte argumente economice și sociale în favoarea majorării, atât în cadrul Coaliției, cât și în Consiliul Tripartit.

„Continuăm argumentul fără să fim fixați pe o idee sau alta. Orice ministru al Muncii va vrea mereu ca salariul minim să crească. Așa este normal și este rolul ministrului Muncii să argumenteze în favoarea lucrătorilor. Avem argumente, le vom folosi și public în discuții precum aceasta și în formatul discuțiilor politice din Coaliție sau din Consiliul Național Tripatit ori unde argumentele sunt importante, în ce măsură ele vor fi câștigătoare sau nu o să vedem”, a declarat el.

În ziua în care premierul Bolojan a convocat Consiliul Tripartit, mii de angajați au protestat în mai multe orașe din țară, cerând creșterea salariului minim. Sindicatele susțin că nivelul actual nu acoperă costurile de trai, în timp ce patronatele avertizează că o majorare ar duce la creșterea costurilor pentru mediul privat.

Florin Manole a spus că înțelege rezervele mediului de afaceri, dar consideră că majorarea salariului minim poate avea și efecte pozitive. El a menționat că o parte dintre angajatori ar putea folosi această creștere pentru a „albi” veniturile și a reduce munca la negru, iar sistemul bancar ar beneficia de pe urma creșterii numărului de persoane bancabile.

„Este funcție și de dinamica din CNT și de opiniile patronatelor. Eu cred că sunt patronate care văd în creșterea salariului minim un argument pentru a albi niște venituri, pentru că munca la negru încă există și avem cu ITM-ul în fiecare săptămână rapoarte cu zeci de milioane de lei, sancțiuni pentru sute sau mii de cazuri de muncă la negru sau de muncă la gri. Și atunci creșterea salariului minim ajută și asta cred că și sistemul bancar, de exemplu, ar fi avantajat de creștere a salariului minim, pentru că toată această creștere a salariului minim din ultimii 13 ani a făcut ca milioane de români să devină bancabili. Și asta este un semn de civilizație, este un semn de bunăstare”, a conchis ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că o decizie privind nivelul salariului minim pentru 2026 va fi luată până la finalul lunii noiembrie. În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, echivalentul a 2.574 de lei net, și este încasat de aproximativ 1,7 milioane de români, majoritatea din sectorul privat.