Veniturile din sectorul IT din România au continuat să avanseze în 2024 și 2025, însă într-un ritm mai temperant față de perioada de boom. În luna iunie 2025, salariul mediu net din industrie a ajuns la aproximativ 11.957 de lei, al doilea cel mai ridicat nivel la nivel național.

Nivelul de experiență rămâne principalul criteriu de diferențiere salarială. Programatorii juniori, cu cel mult doi ani de activitate, încasează în prezent venituri nete cuprinse, în medie, între 6.000 și 9.000 de lei pe lună. Specialiștii mid-level, cu experiență de doi până la cinci ani, ajung la câștiguri lunare de aproximativ 10.000–14.000 de lei net. La polul superior se află seniorii, în special cei cu peste opt ani de experiență și competențe foarte căutate, unde salariile pot urca până la 18.000–25.000 de lei net lunar.

Diferențe importante se regăsesc și în funcție de rol. Un specialist IT cu atribuții generale are un salariu mediu de aproximativ 7.500 de lei net, cu variații largi în funcție de companie și responsabilități. Dezvoltatorii Python se află peste această medie, seniorii ajungând la câștiguri de până la 13.700 de lei net lunar. Și designerii UX/UI se mențin într-o zonă superioară de salarizare, cu venituri medii în jurul a 11.500 de lei net.

În paralel, flexibilitatea rămâne un avantaj major al sectorului. Mai mult de 83% dintre angajații din IT preferă munca remote sau în regim hibrid, fără obligativitatea prezenței zilnice la birou, ceea ce consolidează atractivitatea domeniului pe termen lung.

În 2025, veniturile brute anuale ale profesioniștilor din domeniu se situează, în medie, între 60.000 și 80.000 de euro, cu variații importante în funcție de experiență, specializare și oraș.

La început de carieră, inginerii software aflați la nivel entry câștigă puțin peste 50.000 de euro brut pe an, în timp ce juniorii cu câțiva ani de experiență ajung spre 60.000 de euro anual. Specialiștii mid-level, cu un parcurs profesional consolidat, sunt remunerați cu aproximativ 64.000–67.000 de euro, iar seniorii cu peste un deceniu de experiență depășesc frecvent pragul de 70.000 de euro, putând ajunge la peste 80.000 de euro pe an.

Diferențele devin și mai evidente atunci când sunt analizate rolurile specializate. Un dezvoltator software cu atribuții generale are un salariu mediu de circa 63.000 de euro brut anual, însă pozițiile din zona infrastructurii și a securității cibernetice sunt mult mai bine plătite. Inginerii DevOps și Cloud se apropie de 100.000 de euro pe an, iar experții în securitate informatică sau știința datelor pot depăși pragul de 100.000 de euro. În vârful ierarhiei salariale se află arhitecții AI, unde pachetele anuale pentru pozițiile de top pot trece de 180.000 de euro.

Și localizarea joacă un rol esențial în stabilirea salariului. Marile orașe germane, recunoscute drept centre tehnologice, oferă venituri mai ridicate, München și Berlin situându-se în fruntea clasamentului, urmate de Frankfurt și Hamburg.

Sectorul IT din Franța rămâne atractiv din punct de vedere salarial în 2025, însă nivelul veniturilor diferă semnificativ în funcție de experiență, specializare și oraș. La nivel național, un specialist IT are un salariu brut anual situat, în general, între 45.000 și 65.000 de euro, în timp ce pentru inginerii IT media urcă spre aproximativ 66.000 de euro pe an.

Experiența profesională influențează decisiv câștigurile. Specialiștii aflați la început de carieră, cu unu până la trei ani de experiență, obțin venituri de peste 50.000 de euro brut anual. La nivel mediu, unde se regăsesc profesioniștii cu patru până la nouă ani de activitate, salariile se apropie de 67.000 de euro. În cazul seniorilor cu experiență îndelungată, remunerațiile pot urca la peste 90.000 de euro pe an, în funcție de competențe și responsabilități.

Diferențele sunt vizibile și între roluri. Dezvoltatorii software cu atribuții generale se situează sub media inginerilor IT, cu venituri anuale de aproximativ 47.000 de euro, iar specialiștii IT nespecializați câștigă, în medie, în jur de 45.000 de euro. Pozițiile tehnice avansate, precum DevOps, sunt mai bine plătite, în timp ce data scientist-ii se află într-o zonă salarială apropiată de media generală a pieței.

Localizarea rămâne un factor-cheie. Parisul și regiunea Île-de-France concentrează cele mai mari salarii din domeniu. În capitală, un programator junior poate depăși 46.000 de euro brut anual, iar pentru pozițiile senior sau extrem de specializate, pachetele salariale pot porni de la aproape 80.000 de euro și pot ajunge la niveluri foarte ridicate. În restul Franței, veniturile din IT sunt, de regulă, cu 15–25% mai mici decât cele din zona pariziană.

În ansamblu, un specialist IT câștigă anual un salariu brut cuprins între 55.000 și 75.000 de euro, iar pentru inginerii software media urcă spre aproximativ 78.000 de euro pe an.

Nivelul de experiență rămâne un factor decisiv în stabilirea salariului. Profesioniștii aflați la început de carieră, cu unu până la trei ani de experiență, obțin venituri anuale de puțin peste 54.000 de euro brut. La nivel mediu, salariile cresc treptat și se încadrează, de regulă, între 64.000 și 70.000 de euro. În cazul seniorilor cu peste opt ani de experiență, câștigurile pot depăși 95.000 de euro pe an, în funcție de specializare și responsabilități.

Diferențe importante apar și în funcție de rol. Dezvoltatorii software se află printre cei mai bine plătiți, cu venituri medii apropiate de 78.000 de euro brut anual. Specialiștii IT cu atribuții generale au o mediană salarială mai scăzută, în jurul valorii de 45.000 de euro pe an, însă intervalul lunar poate varia semnificativ, în funcție de companie și poziție. În zona de suport IT, pozițiile senior, în special în Viena, ajung la remunerații anuale de peste 86.000 de euro.

Localizarea joacă, de asemenea, un rol esențial. Viena rămâne principalul centru tehnologic al Austriei și oferă cele mai ridicate salarii din domeniu, un dezvoltator software putând ajunge, în medie, la peste 85.000 de euro brut anual. În alte orașe și regiuni ale țării, nivelurile salariale sunt, în general, ceva mai reduse, dar rămân competitive în context european.

Un specialist IT câștigă, în medie, între 70.000 și 90.000 de euro brut anual, în timp ce inginerii software au salarii lunare situate între aproximativ 60.000 și 70.000 DKK, echivalentul a 8.000–9.400 de euro.

Experiența profesională influențează semnificativ veniturile. Juniorii și entry-level-ii obțin între 45.000 și 55.000 DKK pe lună (aproximativ 6.000–7.400 €), iar profesioniștii mid-level, cu 3–6 ani de experiență, ajung la 55.000–65.000 DKK lunar (7.400–8.700 €). Seniorii, cu peste șase-opt ani de experiență, pot ajunge la salarii de 70.000–90.000 DKK pe lună sau chiar mai mult, în funcție de tehnologie și companie.

În funcție de rol, diferențele salariale rămân semnificative. Dezvoltatorii software se încadrează în media generală de aproximativ 63.500 DKK lunar (8.500 €), în timp ce DevOps Engineer-ii și Data Scientist-ii ating, adesea, pachete salariale mai ridicate, apropiate de nivelul seniorilor.

Un specialist IT câștigă, în medie, între 100.000 și 140.000 CHF brut anual (aproximativ 104.000 – 145.000 €), cu variații în funcție de experiență, rol și oraș.

Experiența profesională influențează semnificativ remunerația. Entry-level-ii și juniorii primesc între 85.000 și 105.000 CHF pe an (aproximativ 88.000 – 109.000 €), specialiștii mid-level se situează între 110.000 și 125.000 CHF (aproximativ 115.000 – 130.000 €), iar seniorii cu peste cinci-opt ani de experiență pot depăși 160.000 CHF anual (aproximativ 166.000 €), mai ales în companii mari sau în proiecte complexe.

Rolul ocupat determină, de asemenea, nivelul salariului. Dezvoltatorii software câștigă între 110.000 și 120.000 CHF anual (aproximativ 115.000 – 125.000 €), DevOps Engineer-ii și Data Scientist-ii depășind frecvent 135.000 CHF (aproximativ 140.000 €). Pozițiile de management tehnic, precum Engineering Manager-ii, pot ajunge la salarii între 180.000 și 200.000 CHF anual (aproximativ 187.000 – 208.000 €).

Piața din Budapesta se evidențiază ca principal hub tehnologic, concentrând majoritatea oportunităților și veniturilor mari din țară. În general, un specialist IT câștigă între 16 și 22 milioane HUF anual (aproximativ 40.000 – 55.000 €), iar inginerii software au salarii medii lunare cuprinse între 650.000 și 950.000 HUF (aproximativ 1.600 – 2.400 €).

Veniturile variază semnificativ în funcție de experiență. Entry-level-ii și juniorii câștigă între 550.000 și 800.000 HUF pe lună (aproximativ 1.350 – 2.000 €), profesioniștii mid-level ajungând la 800.000 – 1.100.000 HUF lunar (aproximativ 2.000 – 2.700 €), iar seniorii cu experiență mai mare de cinci-opt ani pot depăși 1.600.000 HUF pe lună (aproximativ 4.000 €).

Diferențele salariale se reflectă și între roluri. Dezvoltatorii software au o medie de aproximativ 850.000 HUF lunar (2.100 €), în timp ce DevOps Engineer-ii și Data Scientist-ii ating salarii similare seniorilor, adesea peste 1.200.000 HUF pe lună (aproximativ 3.000 €).

În general, un specialist IT câștigă între 4.000 și 7.000 BGN pe lună (aproximativ 2.000 – 3.500 €).

Veniturile variază în funcție de experiență. Entry-level-ii și juniorii cu 0–2 ani de experiență obțin între 2.500 și 3.800 BGN lunar (aproximativ 1.250 – 1.900 €), profesioniștii mid-level, cu 2–5 ani de experiență, câștigă între 4.500 și 6.500 BGN (aproximativ 2.300 – 3.300 €), iar seniorii cu peste cinci-opt ani de activitate pot ajunge la 10.000 BGN pe lună (aproximativ 5.000 €) sau mai mult, în funcție de rol și responsabilități.

Diferențele salariale se reflectă și între poziții. Dezvoltatorii software generali au o medie de aproximativ 4.500 BGN pe lună (2.300 €), în timp ce DevOps Engineer-ii și SRE-ii se situează printre cei mai bine plătiți, depășind frecvent 8.000 BGN lunar (aproximativ 4.000 €). Data Scientist-ii au, de asemenea, salarii comparabile cu seniorii din dezvoltare software.