Autoritățile de la Moscova au transmis că actualul conflict militar dintre Statele Unite, Israel și Iran nu implică direct Rusia. Poziția a fost exprimată de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a subliniat că Moscova a avertizat încă de la început asupra riscurilor de destabilizare regională.

„Războiul în desfăşurare nu este războiul nostru. Şi ne-am exprimat de la bun început poziţia că orice război poate conduce la destabilizarea regiunii”, a declarat presei locale purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialul rus a explicat că Rusia nu are capacitatea de a interveni pentru a opri conflictul, responsabilitatea aparținând celor care au inițiat ostilitățile.

„Suntem capabili să oprim acest război? Nu, nu suntem. Doar aceia care l-au început îl pot opri, lucru care, în opinia noastră, este ceea ce ar trebui să facă”, a adăugat purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus Vladimir Putin.

În acest context, Kremlinul spune că va continua să urmărească propriile interese strategice, așa cum a procedat și în timpul atacurilor aeriene lansate în vara anului trecut de SUA și Israel asupra Iranului.

„Trebuie să facem ceea ce este în interesul nostru. Acum trebuie să minimizăm impactul convulsiilor globale asupra economiei”, a explicat Peskov.

Totodată, reprezentantul Kremlinului a admis că Moscova va acționa în funcție de propriile priorități, chiar dacă această abordare ar putea fi percepută drept dură „oricât de cinic ar putea părea”

Deși Moscova afirmă că nu este implicată în conflict, oficialii ruși au criticat atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, considerând că acestea riscă să amplifice tensiunile din regiune.

Potrivit Kremlinului, escaladarea militară poate genera efecte geopolitice și economice importante, inclusiv asupra piețelor globale.

Dmitri Peskov a mai declarat că Rusia apreciază rolul de mediator al Statelor Unite în negocierile de pace privind războiul din Ucraina, însă observă că Washingtonul este în prezent preocupat de alte dosare internaționale.

Potrivit oficialului rus, Kremlinul va urmări cu atenție evoluția situației și se va adapta în funcție de contextul geopolitic.

În același timp, Moscova afirmă că nu a primit până acum nicio solicitare oficială de ajutor din partea Iranului și nici cereri privind livrări de armament.