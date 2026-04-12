„După ora 16:00, au fost înregistrate 469 de încălcări ale armistiţiului”, a declarat Statul Major General într-un comunicat.

Statul Major General al Ucrainei a transmis că, pe lângă presupusele peste 400 de încălcări ale armistițiului de Paște, ar fi fost înregistrate 22 de acțiuni de asalt, 153 de bombardamente, 19 atacuri cu drone kamikaze și 275 de atacuri cu drone FPV.

Potrivit aceleiași surse, de la începutul zilei de sâmbătă au avut loc și 101 ciocniri de luptă de-a lungul întregii linii a frontului.

În sectorul Slobozhansk de Nord și în regiunea Kursk s-au consemnat patru confruntări, iar forțele ruse ar fi lansat 45 de atacuri asupra pozițiilor ucrainene și asupra localităților din zonă. Patru dintre aceste atacuri ar fi fost efectuate cu sisteme de lansare multiplă de rachete, potrivit Statului Major General.

În zona Slobozhansk de Sud, trupele ruse ar fi atacat de cinci ori pozițiile ucrainene din apropierea localităților Starytsia, Veterinarne, Prilipka și Vovchanski Hutory. Lupte au fost raportate și în sectoarele Kupiansk, Lîman, Sloviansk și Kostiantinivka.

În paralel, autoritățile ruse au acuzat Ucraina de încălcarea armistițiului, susținând că atacuri cu drone ucrainene au vizat ținte din regiunile Kursk și Belgorod, provocând rănirea a cinci persoane.

Aceste evoluții au avut loc după intrarea în vigoare a unui armistițiu de 32 de ore de Paște ortodox, anunțat de președintele rus Vladimir Putin pe 9 aprilie, valabil între 11 aprilie, ora 16:00, și sfârșitul zilei de 12 aprilie. Ucraina a cerut anterior implementarea unui armistițiu similar.

O dronă rusă a lovit o ambulanță în regiunea Sumi în noaptea de sâmbătă spre duminică, rănind trei paramedici, în ciuda armistițiului de Paște aflat în vigoare, potrivit autorităților locale.

Administrația Militară a regiunii Sumi a anunțat că cei trei paramedici au fost răniți, dar au primit imediat îngrijiri medicale. „Inamicul continuă cu cinism să atace infrastructura civilă. Fiți cât mai precauți posibil”, se arată în comunicatul instituției.

Totodată, Statul Major General al Ucrainei a susținut că Rusia ar fi încălcat armistițiul de peste 400 de ori de la intrarea acestuia în vigoare.