Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriei Petromidia și subsidiară a KazMunayGas, a raportat pierderi de 20,6 milioane de dolari în perioada ianuarie–septembrie 2025, potrivit raportului financiar publicat de companie. Rezultatul este totuși o îmbunătățire semnificativă față de pierderile de 66,7 milioane de dolari consemnate în perioada similară a anului 2024.

Compania subliniază că rezultatul negativ rămâne influențat de volatilitatea de pe piețele internaționale și de povara fiscală.

„Rezultatul net este în continuare negativ (20 milioane dolari), fiind influenţat în principal de volatilitatea cotaţiilor internaţionale şi de cadrul fiscal aplicabil. Compania reiterează nevoia stringentă enunţată de mediul de business ca iniţiative fiscale precum impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) să fie abrogate şi înlocuite cu soluţii sustenabile, completate cu stimulente pentru investiţii în domenii strategice”, arată Rompetrol Rafinare.

Tot în primele nouă luni ale anului, compania a raportat o cifră de afaceri brută de 4,44 miliarde de dolari, în creștere semnificativă față de cele 3,57 miliarde de dolari înregistrate în perioada ianuarie–septembrie 2024.

Rezultatul operațional (EBITDA) a ajuns la 175 de milioane de dolari, indicând o evoluție operațională stabilă, în ciuda presiunilor din piață.

Volumul total de materii prime procesate în primele nouă luni din 2025 în rafinăriile Petromidia și Vega a atins 4,61 milioane de tone, susținut de fluxul constant de materii asigurat de KazMunayGas Kazahstan.

La Petromidia, procesările au depășit 4,3 milioane de tone, ceea ce a generat aproximativ 1,25 milioane de tone de benzină și 2,28 milioane de tone de carburanți diesel și Jet A1. Circa 60% din producția de carburant a fost destinată pieței interne.

La rafinăria Vega, singurul producător din țară de bitum și hexan, au fost procesate aproximativ 281.000 de tone în perioada analizată, evoluție legată de cantitățile crescute de componenți primite de la Petromidia.

Producția totală de polimeri s-a ridicat la 62.000 de tone în primele nouă luni din 2025, iar cea mai mare parte a vânzărilor a fost realizată pe piața internă.

Pe segmentul retail, compania a înregistrat o ușoară scădere a vânzărilor de carburanți, trend explicat prin diminuarea cererii, influențată de creșterea TVA, a accizelor și de scăderea puterii de cumpărare.

În schimb, vânzările en-gros au crescut în perioada ianuarie–septembrie, susținute de strategia de consolidare a poziției pe piață.

La finalul lunii septembrie 2025, rețeaua de distribuție Rompetrol din România cuprindea 1.206 puncte de comercializare, incluzând stații proprii, stații partener și stații mobile de tip expres, precum și baze interne de 9 și 20 de metri cubi.