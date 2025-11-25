Precizări din partea KazMunayGas – unicul acționar al KMG International (KMGI), după informațiile apărute în presa din România și preluate din presa din Kazahstan.

Toate aceste știri au fost generate de publicarea unor informații din partea „Agenției pentru Protecția și Dezvoltarea Concurenței” (https://www.gov.kz/memleket/entities/zk?lang=en), transmit reprezentanții KazMunayGas.

„Elaborarea unui Plan Complex de Privatizare a diverselor active este o practică obișnuită. Lista poate include companii din diverse sectoare. Este un proces standard și de lungă durată, în cadrul căruia sunt luați în considerare numeroși factori. În ceea ce privește KMGI, compania își desfășoară activitatea în mod normal, atingând indicatorii de producție și financiari. În acest sens, declarăm că în prezent nu se ia nicio decizie cu privire la privatizarea KMGI”, este poziția oficială transmisă de KazMunayGas marți, 25 noiembrie.

Presa din România a transmis, în urmă cu două zile, că gigantul KazMunayGas, care în România deține Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia și Vega, dar este și distribuitor de carburanți prin rețeaua de benzinării Rompetrol, ar avea în plan să vândă 50% din deținerile din Europa, inclusiv din România.

KMG International NV (KMGI), subsidiara deţinută integral de KazMunayGas, ar urma să fie o componentă cheie a vânzării, pe care Kazahstanul intenţionează să o realizeze în perioada 2026 – 2027, potrivit informațiilor care au fost negate astăzi de către KazMunayGas.

Agenţia pentru Protecţia şi Dezvoltarea Concurenţei din Kazahstan ar fi transmis că licitaţia deschisă, în două etape, va permite investitorilor privaţi să achiziţioneze până la 50% din holding, care supervizează operaţiunile de rafinare şi de retail din Europa.