Cea mai mare rafinărie din România, Petromidia, și rețeaua de aproximativ 1.400 de benzinării Rompetrol ar putea trece parțial în mâinile unui investitor privat. KazMunayGas (KMG), grupul energetic de stat al Kazahstanului, a anunțat că va pune la licitație până la 50% din KMG International NV (KMGI), subsidiara care coordonează operațiunile europene ale companiei.

Informațiile au fost publicate de autoritățile din Kazahstan, care precizează că procedura de vânzare va avea loc în două etape, în perioada 2026–2027. Obiectivul declarat este atragerea unui partener strategic și creșterea eficienței operaționale.

KMGI este deținută în prezent integral de KazMunayGas și include 28 de companii din România, Elveția, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia și Kazahstan. În România, grupul controlează rafinăria Petromidia, rafinăria Vega, un complex petrochimic, terminale maritime și logistice, precum și o rețea de benzinării sub marca Rompetrol.

Petromidia, situată la Năvodari, este considerată cea mai mare și mai modernă rafinărie din țară, având o capacitate de procesare de aproape 5 milioane de tone de țiței pe an.

Autoritățile din Kazahstan arată că între 2017 și 2021 veniturile anuale ale KMGI au variat între 4,8 și 11,6 miliarde de dolari. Compania se aprovizionează atât cu țiței kazah, cât și din surse internaționale.

KazMunayGas justifică vânzarea parțială printr-o strategie de atragere a investițiilor strategice, menit să întărească operațiunile europene, menținând în același timp o prezență importantă în piața globală a energiei. Modernizările recente din România au venit după investițiile similare realizate de KMG în rafinăriile din Atyrau, Pavlodar și Shymkent.

Procesul de valorificare a activelor are loc într-un moment în care KazMunayGas se află în discuții cu grupul rus Lukoil privind operațiunile din Kazahstan. În același timp, piața energetică este influențată de sancțiunile impuse de Statele Unite și Marea Britanie companiilor petroliere rusești, inclusiv Lukoil.

Aceste sancțiuni, adoptate după declanșarea războiului din Ucraina, au afectat tranzacțiile internaționale ale companiilor energetice rusești și au accentuat nevoia de repoziționare strategică pe piața globală.

Planul KazMunayGas deschide astfel posibilitatea ca un jucător internațional să devină acționar semnificativ în unul dintre cele mai importante grupuri petroliere din România, cu efecte directe asupra industriei rafinării și a sectorului de distribuție de carburanți.