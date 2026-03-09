Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că social-democrații vor analiza cu atenție modul în care sunt folosiți banii din programul european SAFE, subliniind că este vorba despre împrumuturi care vor trebui rambursate de România și pentru care este necesară o transparență sporită.

Liderul PSD a explicat că partidul va lua în calcul mai mulți factori atunci când își va stabili poziția politică în perioada următoare, inclusiv modul de gestionare a fondurilor europene și a proiectelor economice derulate din acestea.

Sorin Grindeanu a precizat că fondurile din SAFE nu reprezintă granturi, ci împrumuturi care vor trebui returnate de români.

El a punctat că aproximativ 4 miliarde de euro au deja proiecte concrete, precum construcția unor tronsoane de autostradă, însă pentru alte 11–12 miliarde de euro informațiile publice sunt insuficiente.

În opinia sa, este esențial ca utilizarea acestor resurse să fie transparentă, deoarece impactul asupra economiei și asupra bugetului țării este direct și semnificativ.

„Acei bani vor fi dați înapoi de români, de toți românii. Și atunci e nevoie de o transparență mai mare. (…) Dacă pe 4 miliarde știm ce se întâmplă, că se construiesc autostrăzi de la Pașcani la Siret și de la Pașcani la Ungheni, și ăsta e un lucru foarte bun, pe celelalte 11–12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă”, a afirmat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a arătat că fondurile ar trebui să fie folosite pentru dezvoltarea economiei interne și pentru crearea de locuri de muncă.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD dorește să vadă ca banii să fie direcționați către economie, prin dezvoltarea de facilități, uzine și alte proiecte care să genereze ocupare și creștere economică.

„Eu vreau să văd că acei bani intră în economia românească, că se vor crea locuri de muncă, se vor dezvolta facilități, uzine, și asta ar fi un lucru foarte bun”, a adăugat liderul PSD.

El a mai menționat că discuțiile publice despre modul de utilizare a fondurilor sunt necesare, dat fiind impactul major asupra bugetului național.

Sorin Grindeanu a adăugat că toate aceste aspecte vor fi luate în considerare în evaluarea pe care PSD o va face în perioada următoare, indiferent de decizia partidului privind votul asupra bugetului.

Liderul social-democrat a subliniat că transparența și responsabilitatea în gestionarea fondurilor europene reprezintă condiții esențiale pentru sprijinul politic al partidului în viitoarele decizii guvernamentale.