Potrivit sondajului, dacă în mai 2022 peste 71% dintre români considerau Rusia principalul vinovat pentru declanșarea războiului din Ucraina, în prezent mai puțin de 55% împărtășesc această opinie.

Aproximativ 15% dintre respondenți consideră că Ucraina ar fi responsabilă pentru conflict, iar alții indică Uniunea Europeană.

Virgil Bălăceanu a explicat că a apărut o stare de oboseală nu doar în rândul populației ucrainene, ci și în rândul românilor. Acesta a arătat că efectul este unul psihologic, fiind determinat de durata conflictului.

Generalul a precizat că această oboseală poate conduce la dorința de încheiere a războiului, chiar și în condițiile unor concesii teritoriale.

„A apărut oboseala, nu numai a poporului ucrainean […] A apărut și la noi această oboseală și efectul este psihologic. Adică, la un moment dat, noi spunem ne-am săturat de acest război din Ucraina. Ar trebui să se termine chiar dacă ucrainenii vor ceda teritorii”, a spus generalul (r) Virgil Bălăceanu la Digi24.

Una dintre întrebările sondajului a vizat reacția românilor în cazul unui eventual atac asupra României.

Un procent de 4,7% dintre respondenți au declarat că ar încerca să obțină un certificat medical. Aproape 5% ar lua concediu medical, iar 10% au afirmat că s-ar ascunde. În jur de 20% dintre respondenți au spus că ar emigra din România.

Generalul Bălăceanu a transmis că aproximativ jumătate dintre români sunt pregătiți să își apere țara. Acesta a menționat că o parte dintre cei care au răspuns afirmativ se află în rândul persoanelor cu obligații militare.

Totodată, a arătat că participarea la exercițiile de mobilizare rămâne ridicată, cu prezențe de 83% în București și Ilfov și de până la 95% în alte județe.

„Suntem cam la jumătate dintre români care sunt gata să-și apere țara. Gândiți-vă că o parte dintre cei care au răspuns să-și apere țara sunt dintre cei cu obligații militare. Haideți să asociem a lupta pentru a mai apăra țara cu participarea la Mobexul, la exercițiile de mobilizare. Chiar Bucureștiul și Ilfov au realizat 83%. Județele din țară realizează chiar și 95% prezența la aceste exerciții”, a afirmat el.

Acesta a precizat că și persoanele declarate inapte pentru luptă pot contribui în cadrul serviciului armatei.

„Poți să rămâi, să îți faci îndatorirea militară, chiar ca și inapt pentru luptă, dar în serviciul armatei”, a completat militarul pentru sursa citată.

Potrivit sondajului, aproape 68% dintre respondenți sunt de acord cu reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Generalul a arătat că aceste rezultate indică necesitatea identificării unor soluții pentru refacerea rezervei Armatei României.