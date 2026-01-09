Florin Cîțu, fost prim-ministru și lider PNL, a comentat public modul în care statul român își finanțează deficitul bugetar, făcând referire la scutirea de impozit aplicată veniturilor din dobânzile obținute de cetățenii care împrumută statul.

Acesta a arătat că persoanele care investesc în titluri de stat nu plătesc impozit pe câștigurile obținute, fiind tratate ca o excepție fiscală, ceea ce reprezintă, în opinia sa, o formă de recompensare din partea statului.

Fostul premier a subliniat pe Facebook că, în anul 2025, același guvern a majorat prețurile și taxele, astfel încât, în termeni reali, investitorii care au împrumutat statul ajung să piardă bani.

El a apreciat că, atâta timp cât există cetățeni dispuși să finanțeze statul chiar și în condiții dezavantajoase, autoritățile nu vor avea motivația necesară pentru a realiza reforme structurale reale.

În acest context, Cîțu a susținut că reducerea deficitului bugetar nu poate fi obținută prin creșteri de taxe, ci prin limitarea cheltuielilor statului.

„Există și români fericiți, scutiți de impozite. Sunt cei care împrumută statul român. Nu plătesc impozit pe venitul din dobândă (adică sunt excepție). Așa îi „recompensează” statul pe cei care încă mai cred în povești cu eroi. Ironia? În 2025, același guvern a crescut prețurile și taxele, asigurându-se că, în termeni reali, cei care dau bani cu împrumut statului pierd sigur. Atât timp cât există cetățeni care cred în povești, chiar și atunci când pierd bani, statul va avea finanțare garantată și zero motivație pentru reforme reale. Deficitul nu se reduce prin creșterea taxelor. Se reduce doar când bestia este înfometată”, a scris Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook joi, 8 ianuarie.

Reamintim că, în urmă cu o lună, Ministerul Finanțelor a lansat cea de-a douăsprezecea ediţie a Programului de titluri de stat Tezaur din 2025.

„În perioada 8 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturităţi de 1, 3 şi 5 ani şi dobânzi anuale de 6,40%, 7%, respectiv, 7,40%. Veniturile obţinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu şi sunt emise în formă dematerializată”, a transmis Ministerul Finanțelor la acel moment.

Titlurile de stat au putut fi cumpărate în perioada 8 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026, prin platforma Ghişeul.ro, iar între 8 decembrie 2025 şi 8 ianuarie 2026, online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităţilor Trezoreriei Statului.

Potrivit ministerului, titlurile de stat au putut fi cumpărate între 8 decembrie 2025 şi 9 ianuarie 2026 de la sediul unităţilor Trezoreriei Statului; între 8 decembrie 2025 şi 8 ianuarie 2026 în mediul urban şi între 8 decembrie 2025 şi 7 ianuarie 2026 în mediul rural, prin subunităţile poştale ale CN Poşta Română SA.

Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală şi se plăteşte la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie în care cetăţenii români care au cont pe platforma Ghişeul.ro şi deţin un card de debit au avut posibilitatea de a achiziţiona online titluri de stat.