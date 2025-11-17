A zecea ediție a programului de titluri de stat Fidelis din acest an, derulată în perioada 7–14 noiembrie 2025, a generat subscrieri de peste 1,3 miliarde lei, potrivit datelor transmise de Ministerul Finanțelor. Interesul investitorilor s-a menținut ridicat pe toate scadențele, atât în lei, cât și în euro, iar numărul total de ordine de subscriere a ajuns la 13.864.

Valoarea investițiilor depuse în această ediție însumează 477,60 milioane lei și 164,71 milioane euro, echivalentul a 823,55 milioane lei.

Una dintre cele mai dinamice componente ale ofertei a fost din nou tranșa specială dedicată donatorilor de sânge. Titlurile cu dobândă de „7,95% pe an” au atras 88,87 milioane lei, prin 2.015 ordine de subscriere. Ministerul precizează că investitorii eligibili au beneficiat și de pragul minim redus, de „doar 500 de lei”, față de limita standard de 5.000 lei.

Această categorie specială a programului continuă să stimuleze participarea persoanelor care sprijină sistemul de sănătate prin donarea de sânge, iar cererea se menține constant de la o ediție la alta.

Pe segmentul titlurilor denominate în lei, scadențele medii și lungi au atras volume consistente. Maturitatea de 2 ani, cu o dobândă de „6,95%”, a fost una dintre cele mai căutate, acumulând 231,66 milioane lei. Titlurile pe 6 ani, remunerate cu „7,70%”, au adunat la rândul lor 121,96 milioane lei, confirmând apetitul investitorilor pentru randamentele superioare oferite de scadențele mai lungi.

Emisiunile denominate în euro au atras sume importante, în special maturitatea de 10 ani, la dobânda de „6,00%”, care a strâns 71,10 milioane euro. Investitorii au subscris, de asemenea, 52,10 milioane euro la scadența de 3 ani și 41,50 milioane euro la titlurile cu maturitate de 5 ani. Ministerul subliniază că stabilitatea monedei europene și dobânzile competitive continuă să atragă un segment important al investitorilor de retail.

Cu această ediție, totalul investițiilor atrase prin program depășește 60,62 miliarde lei, realizate prin 492.864 de subscrieri, de la lansarea programului până în prezent. Fidelis rămâne una dintre cele mai accesibile și eficiente modalități prin care persoanele fizice își pot plasa economiile în instrumente de stat cu venituri garantate.

Programul este destinat persoanelor fizice rezidente și nerezidente care au împlinit 18 ani. Veniturile obținute — atât dobânzile, cât și câștigurile de capital aferente tranzacționării — sunt neimpozabile, ceea ce amplifică atractivitatea titlurilor. Odată emise, acestea sunt listate la Bursa de Valori București, permițând vânzarea lor pe piața secundară și oferind investitorilor lichiditate suplimentară.

Ediția din noiembrie confirmă astfel interesul în creștere al populației față de plasamentele sigure, cu randamente competitive, într-un context economic marcat de volatilitate și presiuni inflaționiste.