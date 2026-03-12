Fermierii care dețin bovine în România trebuie să fie la curent cu subvențiile APIA 2026, în special cu Ajutorul Național Tranzitoriu Zootehnic (ANT 8). Acesta se acordă pentru carne de vită și mânzat, fiind o plată decuplată de producție și depinde de data de referință a exploatației.

Pentru a primi ANTZ 8 pentru bovine, fermierii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Deținerea bovinelor – cel puțin un animal identificat și înregistrat în Baza Națională de Date (BND) și cu cod ANSVSA. Efectiv minim – exploatația trebuie să aibă minimum 3 bovine cu vârsta de cel puțin 16 luni la data de referință. Tineret bovin eligibil – se includ și animalele tinere (masculi sau femele) cu vârsta de minimum 7 luni.

Fermierii care respectă aceste condiții pot depune cererea la APIA pentru plata subvenției ANTZ 8.

Data de referință este esențială pentru stabilirea efectivului de bovine eligibil și variază în funcție de momentul înființării fermei:

Perioada înființării exploatației Data de referință ANTZ 8 2026 Până la 31.01.2018 31.01.2018 01.02.2018 – 28.02.2023 28.02.2023 01.03.2023 – 03.04.2024 03.04.2024 04.04.2024 – 02.03.2025 02.03.2025 03.03.2025 – 15.03.2026 15.03.2026

Aceste date determină numărul de bovine pentru care se acordă plata și cuantumul subvenției.

Cu privire la cuantumul subvenției ANTZ 8, în anul de cerere 2024, acesta a fost de 73,9725 euro pe vacă. Pentru anul de cerere 2025, cuantumul nu a fost stabilit încă, iar pentru anul 2026, acesta va fi calculat de APIA în funcție de efectivul de bovine deținute la data de referință a exploatației.

Cererea pentru ANTZ 8 poate fi depusă la APIA în perioada 16 martie – 5 iunie 2026. Fermierii trebuie să fie atenți la termene pentru a evita întârzierile și pentru a asigura plata subvenției.

Pentru acordarea subvenției, fermierii trebuie să depună următoarele documente:

Copie după actul de identitate sau documentele de înregistrare ale firmei;

Dovada unui cont bancar activ;

Procură notarială, dacă cererea este depusă de un reprezentant.

Aceste documente asigură validarea cererii și plata corectă a subvenției.

Subvenția APIA pentru bovine 2026 – ANTZ 8 este un sprijin esențial pentru fermieri. Respectarea datelor de referință, a efectivului minim și a documentelor necesare garantează plata subvenției. Planificarea corectă și informarea din timp sunt cheia pentru accesarea cu succes a fondurilor europene și naționale.