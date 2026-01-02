În cadrul unei acțiuni desfășurate marți, 30 decembrie 2025, la Sibiu, polițiștii Serviciului Județean Anticorupție au prins în flagrant un șofer care încerca să ofere 2.000 de euro unui polițist. Suma era destinată ca mită, pentru a influența ancheta penală privind conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

Potrivit reprezentanților Serviciului Județean Anticorupție Sibiu, incidentul s-a produs în cadrul audierii șoferului, cercetat pentru săvârșirea, pe 26 decembrie 2025, a infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului, scriu cei de la turnulsfatului.ro.

Șoferul încerca să influențeze ancheta oferind polițistului suma de 2.000 de euro, cu scopul ca acesta să trateze dosarul său penal într-un mod favorabil și să nu aplice măsurile legale care i-ar fi atras răspunderea.

Serviciul Județean Anticorupție Sibiu a precizat:

„În fapt, la data de 30.12.2025, autorul, cu ocazia audierii în calitate de suspect privind săvârșirea la data de 26.12.2025 a infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și sub influența alcoolului, într-un dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș, județul Sibiu, pentru a-l determina pe polițistul care avea în cercetare dosarul penal să nu își îndeplinească în mod corespunzător îndatoririle de serviciu și să efectueze urmărirea penală într-o manieră de natură a nu atrage răspunderea penală, i-a remis organului de poliție suma de 2.000 de euro cu titlu de mită, ocazie cu care a fost realizată activitatea de prindere în flagrant a acestuia”.

Această prindere a fost realizată în strictă conformitate cu procedurile legale, pentru a asigura validitatea probei.

După prinderea în flagrant, șoferul a fost condus la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. Procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru fapta de corupție. De asemenea, instanța a instituit controlul judiciar pe o perioadă de 60 de zile.

Această măsură implică obligații stricte, inclusiv prezentarea periodică la autorități și respectarea anumitor restricții. Scopul este de a asigura buna desfășurare a anchetei și de a preveni orice influențare a cercetării penale.

Serviciul Județean Anticorupție Sibiu a transmis:

„Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”,

Șoferul fusese deja suspectat pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului. Ambele fapte au fost comise pe 26 decembrie 2025 și sunt cercetate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Mediaș.