Mulți agricultori care au muncit zeci de ani în gospodării individuale, dar nu au fost înregistrați oficial în sistemul de pensii, ar putea beneficia în curând de drepturi suplimentare. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a inițiat un proiect de lege care vizează recunoașterea contribuțiilor acestora și includerea lor în sistemul public de pensii.

Până acum, recalculările pensiilor realizate în 2024 au adus creșteri semnificative pentru pensionarii cu vechime mare, însă agricultorii necooperativizați au rămas în afara acestor majorări. Aceasta se datorează faptului că perioadele lor de muncă nu erau înregistrate oficial, spre deosebire de cei care activau în cooperative, care beneficiau deja de pensia minimă garantată.

Creșterile pensiilor au fost determinate de sistemul de puncte de stabilitate, care ia în considerare vechimea în muncă: pentru primii 30 de ani se acordă câte 0,5 puncte pe an, între 31 și 35 de ani câte 0,75 puncte anual, iar fiecare an suplimentar peste 35 se recompensează cu un punct întreg.

Totuși, agricultorii din zonele necooperativizate au rămas defavorizați, deoarece activitatea lor nu a fost înregistrată integral în sistemul de contribuții, ceea ce i-a împiedicat să obțină pensii sau recalculări avantajoase.

Potrivit proiectului, persoanele care nu au primit până acum pensie vor putea beneficia de suma minimă garantată, de 1.281 de lei. În plus, pensiile altor agricultori ar putea fi recalculate pentru a include perioadele de muncă nerecunoscute anterior, reducând astfel diferențele dintre diversele categorii de pensionari.

Inițiativa legislativă urmărește să elimine discrepanțele generate de legea pensiilor din 2023, care nu mai lua în considerare contribuțiile indirecte ale agricultorilor din zonele necooperativizate. Astfel, măsura ar putea aduce o schimbare semnificativă pentru vârstnicii afectați, recunoscând efortul depus timp de decenii și asigurând o protecție socială echitabilă.