Cum se cere pensia? Orice persoană care are dreptul la pensie sau curatorul ei poate cere pensia. Cererea se depune personal sau printr-o persoană desemnată cu procură specială. Cererea trebuie însoțită de actele care dovedesc că îndeplinești condițiile legale și se depune la casa de pensii din localitatea unde locuiești, începând cu ziua în care îndeplinești condițiile.

Angajații și angajatorii plătesc contribuții diferite, calculate anual. Contribuțiile se calculează pe salariul brut. Pensia se calculează printr-un sistem de puncte.

Tipuri de pensii în România:

pensie pentru limită de vârstă;

pensie anticipată;

pensie anticipată parțială;

pensie de invaliditate;

pensie de urmaș.

Dacă te muți într-o altă țară, drepturile de pensie se pot transfera acolo, conform acordurilor internaționale, astfel încât să fii tratat egal cu ceilalți cetățeni.

Stagiul complet de cotizare pentru femei va crește treptat între septembrie 2024 și ianuarie 2035, de la 32 ani și 8 luni la 35 de ani. Vârsta standard de pensionare pentru femei a crescut de la 59 la 62 ani și câteva luni și va ajunge treptat la 65 de ani până în 2035.

Eșalonarea vârstei de pensionare pentru femei:

1 ianuarie 2026 → 62 ani și 6 luni;

iulie 2026 → 62 ani și 7 luni;

1 ianuarie 2027 → 62 ani și 8 luni;

2030 → 63 ani;

2035 → 65 ani (aceeași ca la bărbați).

Stagiul complet de cotizare pentru femei (crește treptat):

1 ianuarie 2026 → 33 ani și 3 luni;

iulie 2026 → 33 ani și 5 luni;

1 ianuarie 2027 → 33 ani și 8 luni.

Atenție! Vârsta de pensionare poate fi redusă dacă femeile au lucrat în condiții dificile. Femeile pot alege să lucreze până la 65 de ani, dar după ce aleg să continue, nu se mai pot răzgândi.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) are un calculator online care îți spune la ce vârstă te poți pensiona și în ce condiții. Informațiile oferite se bazează pe: luna și anul nașterii tale, stagiul de cotizare (minim și complet).

Accesează site-ul web CNPP, intră la secțiunea „Când mă pot pensiona”, introdu data nașterii și sexul. Calculatorul îți arată un tabel cu vârsta și anul la care te vei putea pensiona. Astfel, vei ști cât mai trebuie să lucrezi pentru pensia pentru limită de vârstă.

Dacă vrei să te pensionezi pentru limită de vârstă, trebuie să pregătești un dosar cu următoarele documente:

Cerere de pensionare (formularul oficial)

Carnetul de muncă (original și copie)

Carnetul de asigurări sociale (original și copie)

Alte acte care dovedesc vechimea în muncă sau în serviciu

Actele de stare civilă: buletin/carte de identitate, certificat de naștere și certificat de căsătorie (original și copie)

Livretul militar (original și copie, dacă este cazul)

Diploma de facultate (original și copie) și adeverință care să arate durata studiilor și că le-ai făcut la zi

Pentru studiile în străinătate, dovada că diploma e echivalată în România

Adeverințe privind sporurile permanente sau încadrarea în condiții speciale/deosebite de muncă

Procura specială dacă cineva depune dosarul în locul tău (original și copie)

Alte acte pentru cei care sunt beneficiari ai unor legi speciale (ex. Decretul-lege 118/1990)

Dosarul de pensionare se depune la casa de pensii din localitatea unde locuiești, începând cu ziua în care îndeplinești condițiile de pensionare.

Atenție! Cererea se poate retrage până când casa de pensii emite decizia finală.