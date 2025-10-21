Potrivit proiectului de ordonanță publicat de Ministerul Finanțelor, schema de restituire se va aplica până la sfârșitul anului 2026 și va acoperi operatorii licențiați în transportul rutier de marfă și de persoane, cu excepția transportului public local.

Suma restituită va fi de 20 de bani pe litru de motorină, iar compensarea se va face trimestrial, pe baza facturilor de achiziție. Ministerul arată că obiectivul principal al măsurii este evitarea alimentării în alte state – o practică devenită comună după suspendarea schemei în martie 2024.

Documentul subliniază că diferențele de preț între România și țările vecine sunt considerabile. În Bulgaria și Ungaria, acciza este de doar 330 euro/1000 litri, adică motorina este cu aproape 180 de euro/1000 litri mai ieftină decât în România.

După oprirea schemei de sprijin, România a înregistrat o scădere vizibilă a alimentărilor interne cu motorină. Tot mai mulți transportatori au preferat să alimenteze în străinătate, reducând volumul vânzărilor interne și afectând bugetul de stat.

Conform datelor Autorității Rutiere Române, în 2025 existau cu 1.000 de operatori de marfă mai puțin decât în 2023. Majoritatea celor rămași – peste 83% – dețin cel mult cinci autovehicule. Ministerul atrage atenția că aceste microîntreprinderi sunt cele mai vulnerabile la creșterea prețurilor și la schimbările legislative.

În plus, din 2024 până în august 2025, fiecare vehicul de peste 3,5 tone a fost obligat să suporte costuri suplimentare de aproximativ 3.000 de euro, pentru instalarea tahografului G2 V2 și alte cheltuieli impuse de Pachetul Mobilitate 1.

Bugetul total maxim estimat pentru schema de ajutor este de 60 de milioane de lei, iar numărul maxim al beneficiarilor – 2.000 de operatori.

Proiectul se bazează pe prevederile articolului 342 din Codul fiscal (Legea 227/2015), care permite aplicarea unui nivel redus al accizelor pentru motorina utilizată la transportul rutier de mărfuri și persoane, cu condiția respectării nivelului minim stabilit prin Directiva 2003/96/CE.

În prezent, acciza la motorină este de 2.317,59 lei/1000 litri. Nivelul redus va fi stabilit prin hotărâre de guvern după aprobarea ordonanței.

Datele de la Institutul Național de Statistică confirmă o scădere a activității din sector. În primul trimestru al anului 2025, transportul rutier de mărfuri a înregistrat o scădere de 2,7% în volum față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 68,8 milioane de tone.

Parcursul total al mărfurilor s-a redus cu 3,4%, deși transportul intern a avut o creștere ușoară de 0,2%.

Ministerul subliniază că prețul motorinei reprezintă peste 40% din costurile totale de operare ale transportatorilor, fiind un factor decisiv în menținerea competitivității.