Într-un dialog cu jurnaliștii de la France 24 și RFI, președintele României a afirmat că actualul context geopolitic obligă Europa să își consolideze capacitatea de apărare.

„Trebuie ca Rusia să ştie că suntem pregătiţi. Bineînţeles că nu ne dorim să avem un război în Europa, dar trebuie să le spunem: dacă vor să atace, suntem pregătiţi”, a declarat Nicușor Dan, citat de RFI.

Întrebat de jurnaliștii RFI de ce România și-a majorat cheltuielile militare după declanșarea războiului din Ucraina, președintele a arătat că decizia este una aliniată tendinței europene. Bugetul apărării a crescut de la 2,2% din PIB în 2024 la 2,5% din PIB în 2025.

„La fel ca toate ţările europene, trebuie să transmitem ruşilor că suntem pregătiţi. Bineînţeles, nu ne dorim un război în Europa. Dar, avem nevoie să le spunem ruşilor că dacă doresc să atace, suntem pregătiți”, a spus șeful statului.

Nicușor Dan a subliniat că schimbarea contextului geopolitic impune o reacție coordonată la nivel european.

„Odată ce s-a schimbat contextul geopolitic, Europa trebuie să acţioneze împreună, pentru a fi capabilă, într-un timp cât mai scurt posibil, să se apere. Apoi, în acelaşi timp, trebuie stimulată economia europeană a apărării”, a explicat președintele.

În acest context, șeful statului a amintit că România are contracte de apărare pe termen lung cu parteneri americani, dar și cu producători europeni.

„România are contracte cu societăţi americane ce se întind până în 2033”, a precizat Nicușor Dan, adăugând că „ţara noastră investeşte şi în arme europene”.

Acesta a menționat contractele în derulare cu Mistral, prezența Thales pe piața din România și șansele ridicate ca Airbus să obțină contracte pentru achiziția de elicoptere.

Președintele României a reiterat susținerea față de Ucraina și poporul ucrainean, subliniind impactul major al războiului asupra securității europene.